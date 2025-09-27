Exclusivo «A Protegida»: JD faz uma promessa comovente à filha bebé

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) está com Carlota ao colo e vê fotos no telemóvel dele com Mariana (Matilde Reymão). JD promete à filha que vai lutar pela mãe dela, pois quer que a filha tenha memória deles os dois sempre juntos. Benedita ouve-o, mas segue sem dizer nada.
Benedita (Maria do Céu Guerra) vê um álbum de fotos antigo, orgulhosa do legado que deixa. Vê algumas fotos de Mariana e JD em crianças e afirma que o destino deles é ficarem juntos.
JD está com alguma dificuldade em adormecer Carlota. Benedita sugere que ele a leve até ao restaurante da mãe, mas JD não quer atrapalhar o evento e como sabe que Laura lá está, não quer esticar a corda. Benedita incentiva-o a ir e lembra que Carlos levava Mariana muitas vezes à fábrica.
Mariana entra com a sobremesa feita por Maria Clara. Agradece a todos e espera que em breve Maria Clara realize o seu sonho de ser chef. JD chega com Carlota e Mariana sorri para eles. JD pede desculpa por ter vindo sem ter sido convidado. Mariana diz que ele e Carlota não precisam de convite. JD explica que não conseguia adormecer Carlota, mas, entretanto, adormeceu. Mariana pede ajuda a JD para servir a comida. Hector (Christian Escuredo) vê-os juntos e sente aquilo como uma afronta. Manuela e a voluntária agradecem a ajuda de Mariana. Esta diz estar sempre disponível para ações deste género.
Recorde-se que JD já sabe que a relação de Mariana com Hector era uma farsa: