Exclusivo «A Protegida»: JD recebe o resultado dos testes de ADN

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) recebe uma mensagem e fica desolado. JD liga a Óscar (Joaquim Horta) e pergunta-lhe onde está. JD diz que recebeu o resultado do teste de paternidade e pede a Óscar para vir ter com ele.

JD não consegue aceitar que seja mesmo filho de Jorge (Paulo Pires). Óscar sabia a verdade e lida melhor com a situação. Óscar diz que o pai dele e de Teresa (Sandra Faleiro) também era mau, mas isso não os afetou. JD está muito confuso com toda a situação e diz que precisa de resolver aquilo. Óscar fica preocupado.

JD vai ter com Jorge e diz que o resultado do teste de paternidade não vai mudar o que sente por ele e que vai continuar morto, como sempre achou que o seu pai biológico estava. JD diz que por Jorge, ele nem sequer tinha nascido, pois tentou que Teresa abortasse. Clarice (Fernanda Serrano) não gosta da forma como JD fala com o pai e repreende-o.

Clarice repreende JD pela forma como falou com Jorge e diz que apesar de tudo, lhe deve muito, pois foi Jorge que sempre sustentou aquela casa e que lhe deu a vida que tem hoje. Para JD isso tem pouco valor, uma vez que o fez à custa de mentiras e ameaças e o arrastou para os seus esquemas, pondo em risco a vida da pessoa que ama.

Recorde quando Teresa contou tudo a Jorge: