Exclusivo «A Protegida»: JD vai ao restaurante de Mariana e o inesperado acontece

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) e José Diogo (Pedro Sousa) chegam ao local onde costumam estacionar a roulotte e veem que está outra no seu lugar. Mónica fica passada e discute com a funcionária da outra roulotte. JD não gosta e nota que Mónica ficou irritada depois de ter falado ao telefone.

JD faz uma pesquisa por "flores" e encontra o restaurante em Elvas. Fica intrigado. JD entra no restaurante e fica a olhar em volta, tentando perceber se o espaço lhe diz algo, mas não. JD vê que Mónica lhe está a ligar, mas rejeita a chamada. Gui conta a Cláudia que arriscou, mas não insistiu. Cláudia já tinha ouvido falar do pai da filha de Mariana e sabe que era um grande amor. JD entra nesse momento e ao ouvir o seu nome, estremece. JD começa a ter recordações do pedido de casamento ali no restaurante, mas nunca vê Mariana. JD fica perturbado e desmaia.

JD está no chão inanimado. Cláudia tenta acordá-lo, mas Gui acha melhor chamar uma ambulância. JD lá acorda e diz que lhe deu uma forte dor de cabeça. Gui continua a achar melhor chamar o 112. Cláudia quer avisar Mariana (Matilde Reymão), mas nunca diz o nome dela. JD diz que não precisa de ajuda.

Recorde-se que JD está sem memória: