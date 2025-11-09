Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

Em «A Protegida», um surfista corta as ondas com destreza. No areal, alguns banhistas observam-no e sorriem para ele, quando sai da água. Vemos que é José Diogo (Pedro Sousa), que depois atende uma chamada e diz que vai já.
JD chega à roulotte e fica satisfeito com a quantidade de clientes. Mónica (Catarina Nifo) está a trabalhar e está feliz com o sucesso do negócio. JD acha o "flores" a estrela da companhia. Mónica não gosta do nome, dado a sua origem, mas JD não se lembra do passado e sonhou com aquele nome. Mónica trata JD por Rodrigo. JD e Mónica estão a limpar a roulotte e a constatar que foi mais um dia de sucesso. Mónica vai para beijar JD, mas ele retrai-se e diz que ainda não consegue. Mónica diz que eram muito felizes enquanto casal, antes do acidente. JD acredita, mas não se lembra de nada. JD tira um café e fica absorto. Tem um flash de Mariana (Matilde Reymão) e do logotipo da café Vilalobos.
Recorde-se que Mariana e JD tinham-se casado: