Exclusivo «A Protegida»: Jorge desmascara e agride Clarice

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) encontra a mãe, Clarice (Fernanda Serrano), a fazer a mala e pergunta-lhe onde vai. Clarice diz que vai ficar uns dias fora em trabalho, mas Mónica estranha, pois a mãe trabalhava como doméstica e despediu-se. Clarice pede à filha para não fazer perguntas difíceis e convida-a para ir com ela. Mónica aceita, mas diz que tem de fazer uma coisa primeiro.

Mónica regressa a casa, mas Clarice já está impaciente à espera dela e diz que têm de ir o mais rápido possível. Mónica estranha e diz que parece que a mãe está a fugir à polícia. Clarice diz para si que é muito pior.

Clarice guarda o dinheiro que extorquiu a Jorge (Paulo Pires) num saco e pede a Mónica para se despachar a fazer a mala e levar roupa fresca, porque vão para um paraíso tropical. Jorge chega a casa e percebe imediatamente o que se está a passar ali. Jorge pede o saco a Clarice, mas ela recusa dar-lho. Jorge arranca o saco das mãos de Clarice e ao ver o conteúdo, depreende que seja o dinheiro que Clarice lhe extorquiu. Começa a relembrar cada momento e não quer acreditar que Clarice o enganou daquela forma. Mónica aparece, mas Jorge manda-a embora. Jorge está profundamente magoado com Clarice e relembra tudo o que tem aturado por ela. Clarice acha que o compensa, mas Jorge diz-lhe que não e que Laura (Alexandra Lencastre) dá-lhe muito mais do que ela. Jorge afirma que Laura é melhor do que Clarice e esta explode de raiva e começa a bater-lhe. Jorge aperta o pescoço de Clarice e diz que nunca pensou que ela lhe fizesse uma coisa daquelas. Mónica espreita e volta para o quarto. Jorge percebe que andou uma vida enganado e aperta-lhe o pescoço com mais força. Clarice começa a ficar verdadeiramente aflita. Clarice está quase a desmaiar sem oxigénio, quando Mónica entra e grita para o pai largar a mãe. Jorge larga Clarice e pega no saco do dinheiro, Mónica pergunta ao pai porque fez aquilo e ele diz que a castigou por crime de alta traição.

JD (Pedro Sousa) e Gonçalo (João Bettencourt) chegam a casa. Jorge diz que é bom estarem todos reunidos para os informar que ele e Clarice se divorciaram de vez. Mónica pergunta o que aconteceu e Jorge incentiva Clarice a contar, mas ela fica calada. Jorge vai embora com o saco de dinheiro e diz que não há volta a dar. Clarice acha que ele pode cometer uma loucura.

Jorge entra no carro e pousa o saco com dinheiro ao seu lado. JD vem ter com ele e diz-lhe que não pode bater na mãe. Jorge afirma que tem motivos para ter feito aquilo e avisa JD para não o chatear, pois já não tem nada perder e pode fazer-lhe mal a ele e a Mariana (Matilde Reymão). JD fica tenso.

Jorge devolve o dinheiro a Virgílio (Diogo Morgado) e diz que nunca mais volta a ver Clarice. Virgílio percebe que foi ela que o chantageou e que Jorge está furioso.

Clarice tranca-se no quarto a chorar. Gonçalo e Mónica batem à porta e perguntam porque o pai fez aquilo.

Recorde-se que Clarice deu vários golpes a Jorge: