Exclusivo «A Protegida»: Jorge e Clarice são os novos donos da fábrica e confrontam Mariana

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) e Mariana (Matilde Reymão) estão reunidas com Francisco (Vitor d'Andrade), a quem estão prestes a vender a fábrica. Laura diz que tentou ao máximo evitar aquele desfecho, mas não conseguiu. Francisco promete dar continuidade ao trabalho da família Vilalobos.
Diana informa Mariana e Laura que um casal de clientes tem um convite para lhes fazer. Mariana e Laura ficam em choque ao verem Jorge (Paulo Pires) e Clarice (Fernanda Serrano) sentados a uma mesa e por as terem convidado para jantar com eles. Clarice e Jorge revelam que são os novos donos da café Vilalobos. Laura e Mariana ficam muito perturbadas.
Laura está furiosa. Mariana percebe pela postura confiante de Jorge e Clarice, que algo de grave se está a passar. Jorge explica que Francisco é seu funcionário e que foi o seu testa de ferro para comprar a fábrica. Laura não entende a fixação de Jorge pela fábrica. Ele diz que a fábrica sempre foi dele também. Laura recusa-se a servir Jorge e Clarice, mas Mariana diz que quer empatá-los, para dar tempo da polícia chegar. Mariana diz que é a oportunidade perfeita para fazerem Jorge pagar pelo desfalque que fez na fábrica.
Jorge ficou intrigado com a postura de Mariana. Clarice acha que ela não quis alimentar escândalos no único negócio que lhes resta. Mariana traz o vinho e serve-os como se fossem clientes normais. Jorge e Clarice ficam cheios de si, por terem Mariana a servi-los e perguntam pela neta. Exigem ver uma foto de Carlota e Mariana diz que já volta.
Jorge desfruta do vinho, mas Clarice está com medo que Mariana tenha colocado veneno. Clarice quer voltar para as Maldivas e Jorge diz que em breve vão voltar. Jorge recebe uma chamada e Clarice teme que sejam eles novamente. Ficam ambos nervosos.
Recorde-se que Laura e Jorge separaram-se: