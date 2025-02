Exclusivo «A Protegida»: Jorge e José Diogo sabotam a comida de Mariana

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) esforça-se para disfarçar o nervosismo e pergunta se as câmaras estão espalhadas pela casa toda. Laura (Alexandra Lencastre) diz que só não estão nos quartos e wc, exceto no quarto de Mariana (Matilde Reymão). Jorge achava que seria uma vigilância mais discreta e JD (Pedro Sousa) afirma que a segurança está acima de tudo. Trocam um olhar tenso.

Mariana trata do empratamento e Benedita (Maria do Céu Guerra) diz que Jorge também já chegou. Mariana não adora a ideia de servir Jorge, mas faz um esforço para não se chatear. Benedita diz que não é preciso mais pratos, pois Virgílio (Diogo Morgado) ainda não chegou.

Jorge dá os medicamentos a Laura, enquanto esperam pela comida. Mariana traz os pratos e todos ficam deliciados com o cheiro, mas quando provam ficam agoniados com a quantidade de sal e picante. Mariana acusa Jorge de ter sabotado a sua comida, mas Laura diz que é impossível, pois Jorge acabou de chegar. Mariana quer ver as câmaras de vigilância. Jorge olha tenso para JD.

Virgílio chega a casa e ouve logo a discussão entre Mariana e Jorge. Dirige-se calmamente para a sala. Mariana insiste para ver as imagens das câmaras de vigilância, porque tem a certeza que foi Jorge. Ele diz que aquela implicância com ele já é patológica. JD vê as imagens e apesar de ver Jorge de volta dos tachos, diz que não entrou ninguém na cozinha para além delas as três. Mariana vai embora confusa e triste. Mariana prova de novo o conteúdo dos tachos, acha impossível ter errado tanto na quantidade de sal e picante. Laura diz-lhe que aquela implicância com Jorge não a vai ajudar em nada e Mariana sabe que nunca vão chegar a acordo sobre Jorge, pois Mariana acha que ele não vale nada. Laura sente-se mal e Benedita apoia-a. Mariana acha melhor acabar com a discussão, pela saúde da mãe.

Quando Jorge e JD ficam a sós, Jorge diz-lhe que esteve muito bem e quase sentiu orgulho dele. JD não sente orgulho nenhum do que fez e diz que é errado estarem a mentir a Mariana.