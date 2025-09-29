Exclusivo «A Protegida»: Jorge encontra Francisco e ajuda-o. Mas, há uma intenção

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) vai novamente ter com Francisco (Vítor D'Andrade) e ele volta a fazer má cara por o ver ali. Jorge reforça que o quer ajudar e conta que eresa (Sandra Faleiro) morreu recentemente. Francisco manda-o embora, mas não é agressivo e Jorge começa a ver uma janela de oportunidade.
Jorge quer ajudar Francisco a recuperar a sua vida e ele fica impactado com o que ouve. Clarice (Fernanda Serrano) fala ao telemóvel com Gonçalo (João Bettencourt) e dá-lhe os parabéns por ter ganho o campeonato. Um pouco depois tocam à campainha e Clarice fica surpreendida por ser Jorge com um homem com mau aspeto. Jorge apresenta-lhe Francisco e pede-lhe para o ajudar a mudar de visual. Clarice está incomodada com a presença de Francisco ali em casa e diz que ele mete nojo. Jorge explica que ele vai ser seu aliado contra Isabel e por isso Clarice tem de o ajudar a ficar com melhor aspeto. Clarice lá cede. Clarice faz um esforço para parecer amigável e finge não estar incomodada com o aspeto de Francisco. Clarice diz que o vai ajudar a mudar de visual, mas Francisco parece saber muito bem o que quer vestir, calçar e até o corte de cabelo. Clarice pede dinheiro a Jorge, para poder fazer a mudança.
Francisco chega com o seu novo visual, clássico e elegante. Pede um quarto e diz que vai ficar por tempo indeterminado. Sofia sorri-lhe, simpática.
De recordar que Clarice e Jorge têm estado mais cúmplices nos planos: