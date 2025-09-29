A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Jorge encontra Francisco e ajuda-o. Mas, há uma intenção

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 53min
Exclusivo «A Protegida»: Jorge encontra Francisco e ajuda-o. Mas, há uma intenção - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) vai novamente ter com Francisco (Vítor D'Andrade) e ele volta a fazer má cara por o ver ali. Jorge reforça que o quer ajudar e conta que eresa (Sandra Faleiro) morreu recentemente. Francisco manda-o embora, mas não é agressivo e Jorge começa a ver uma janela de oportunidade.

Jorge quer ajudar Francisco a recuperar a sua vida e ele fica impactado com o que ouve. Clarice (Fernanda Serrano) fala ao telemóvel com Gonçalo (João Bettencourt) e dá-lhe os parabéns por ter ganho o campeonato. Um pouco depois tocam à campainha e Clarice fica surpreendida por ser Jorge com um homem com mau aspeto. Jorge apresenta-lhe Francisco e pede-lhe para o ajudar a mudar de visual. Clarice está incomodada com a presença de Francisco ali em casa e diz que ele mete nojo. Jorge explica que ele vai ser seu aliado contra Isabel e por isso Clarice tem de o ajudar a ficar com melhor aspeto. Clarice lá cede. Clarice faz um esforço para parecer amigável e finge não estar incomodada com o aspeto de Francisco. Clarice diz que o vai ajudar a mudar de visual, mas Francisco parece saber muito bem o que quer vestir, calçar e até o corte de cabelo. Clarice pede dinheiro a Jorge, para poder fazer a mudança.

Francisco chega com o seu novo visual, clássico e elegante. Pede um quarto e diz que vai ficar por tempo indeterminado. Sofia sorri-lhe, simpática.

De recordar que Clarice e Jorge têm estado mais cúmplices nos planos:

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio e Jorge descobrem a ligação entre Óscar, Isabel e Teresa

A Protegida
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Paz descobre que tem um dador compatível

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: JD faz uma promessa comovente à filha bebé

A Protegida
sáb, 27 set

A Protegida: Paz informa Sanjay que já não pode visita-la

A Protegida
sex, 26 set

A Protegida: O momento em que Carlota é raptada, enquanto está ao lado de Mariana

A Protegida
sex, 26 set

Sofia fica em pânico com chamada: «Tu és uma assassina»

A Protegida
sex, 26 set
Mais A Protegida

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Becas esconde um grande segredo que envolve o desaparecimento de Joel

A Fazenda
Hoje
1

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

A Fazenda
dom, 21 set
2

Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional

Ontem
3

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
4

Ana Guiomar partilha novo look. E, este comentário vai surpreende-lo

Festa é Festa
qui, 17 abr
5

Exclusivo «A Fazenda»: Ary é usado como isco para apanhar Joel

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: JD faz uma promessa comovente à filha bebé

A Protegida
sáb, 27 set

Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão

A Protegida
sex, 26 set

Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional

Ontem

Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa

A Fazenda
sáb, 27 set

A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste»

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Momento arrepiante: gesto de Fernanda Serrano deixa o filho sem palavras

Hoje

Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional

Ontem

Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa

A Fazenda
sáb, 27 set

Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão

A Protegida
sex, 26 set

«Continuo firme»: Este é o sacrifício de Sofia Arruda para manter corpo escultural

sex, 26 set

Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»

sex, 26 set
Mais Fora do Ecrã