Exclusivo «A Protegida»: Jorge finge que morre

  Hoje às 11:03
Exclusivo «A Protegida»: Jorge finge que morre - TVI
Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) e Clarice (Fernanda Serrano) seguem felizes de carro, por terem escapado aos mafiosos. Percebem que eles vêm no seu encalce e ficam preocupados. Jorge decide parar o carro e diz a Clarice para fugir. Giorgio manieta Jorge. Luca apanha Clarice. Ela implora para que não lhe faça mal e Luca decide ajudá-la. Clarice aponta uma arma a Luca e exige que Giorgio liberte Jorge.

 Jorge e Clarice correm para o autocarro que os vai levar para Lisboa. Os italianos aparecem e Jorge e Clarice fogem. Luca apanha Clarice. Ela implora para que não lhe faça mal e Luca decide ajudá-la. Clarice aponta uma arma a Luca e exige que Giorgio liberte Jorge. Jorge entra no autocarro, mas Giorgio tira a arma a Clarice, impedindo-a de seguir viagem. O autocarro parte, levando Jorge. Clarice chega a casa com Giorgio e Luca. Vem devastada por não ter conseguido fugir e por ter ficado sem Jorge. Clarice pede para ir para o quarto e Luca faz sinal a Giorgio para a deixar ir. Clarice entra muito perturbada. Sente-se perdida e abandonada. Recebe uma mensagem de Jorge, a dizer que vai desaparecer por uns tempos, para que as pessoas achem que morreu. Clarice não quer acreditar que Jorge lhe está a fazer aquilo e chora, desesperada. Clarice chega vestida de preto e Francisco surpreende-se por vê-la.

Pergunta por Jorge e ela diz que morreu. Francisco (Vitor d' Andrade) acha tudo muito estranho, mas não insiste, pois Clarice pede-lhe para respeitar a sua dor. Clarice diz que Luca vai ser seu assessor. Clarice diz a Luca que pode avisar o chefe que a primeira remessa segue amanhã. Clarice diz não ter culpa de nada, mas vai assumir a dívida de Jorge. Clarice lamenta-se por ter de resolver sempre tudo sozinha e mesmo não querendo, agora é a nova CEO da fábrica. Clarice chega a casa com Luca e fica atónica ao ver Mónica. Ela estranha ver a mãe com outro homem e pergunta pelo pai. Clarice abraça a filha, muito grata por a ter ali. Clarice tem de manter a mentira e diz que Jorge morreu. Mónica fica em choque.  Mónica está assimilar o que Clarice lhe conta. Mónica pergunta se pode ver o pai, mas Clarice acha melhor não, porque não ficou em muito bom estado.

Mónica (Catarina Nifo) pergunta quem é Luca e Clarice diz que o contratou para a ajudar na empresa. Mónica pede à mãe para irem falar para o quarto, para estarem mais à vontade.  Mónica conta à mãe que JD não esteve desaparecido e passou os últimos dois anos com ela. Clarice fica muito confusa. Mónica diz que ele teve um acidente e perdeu a memória e Mónica aproveitou-se disso para viver com ele como namorados, pois sempre gostou dele. Clarice fica chocada e tenta perceber melhor aquela história.

