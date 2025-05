Exclusivo «A Protegida»: Jorge obriga José Diogo a ser seu cúmplice, mas alguém descobre

Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) cruza-se com Jorge (Paulo Pires) e tenta fugir, mas Jorge não lhe dá hipótese e diz que vai precisar da ajuda dele. JD recusa ainda sem saber o que é. Jorge diz-lhe que precisa que ele vá trabalhar para a fábrica, para poder influenciar Mariana (Matilde Reymão) sobre algumas decisões que precisam de ser tomadas. JD fica incrédulo com o que Jorge lhe pede. JD sabia que os pais eram loucos, mas agora está a perceber que são também perigosos. Jorge não está interessado na opinião dele e apenas que faça o que lhe pediu, mas JD recusa determinantemente.

Hector (Christian Escuredo) vem a chegar, quando Jorge sai do palacete atrás de JD para o convencer a aceitar a sua proposta. Hector ouve a conversa sem ser visto. Jorge pergunta se é preciso ameaçá-lo e JD avisa-o para não se atrever a contar a Mariana que foi ele que contratou. Hector fica surpreendido. Jorge pergunta a JD se vão ser colegas na fábrica.

Laura (Alexandra Lencastre), Benedita (Maria do Céu Guerra), Mariana e JD jantam e conversam sobre a ideia de Laura em ajudar no restaurante, enquanto Mariana não contrata outra pessoa. Jorge chega e pergunta quem toma conta da fábrica. Laura diz que está em boas mãos e se for preciso contratam mais alguém. Jorge olha discretamente para JD.

JD já deu a ideia de ir trabalhar para a fábrica e Mariana adorou. Mariana acha o gesto muito bonito e diz a JD que o ama. Ele fica aflito por ela lhe ter dito que o ama naquela situação. Mariana gostou mesmo da ideia de JD trabalhar na fábrica e diz que ele pode supervisionar Margarida (Inês Herédia) e Jorge. JD não podia ficar mais desconfortável.

Recorde-se que JD sabe do plano de Jorge desde o começo: