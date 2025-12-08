Exclusivo «A Protegida»: Jorge pede a Virgilio para trabalhar na fábrica

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) vai ter com Virgílio (Diogo Morgado) e propõe-lhe voltar para a fábrica. Virgílio percebe que terá de dar algo em troca e Jorge diz que precisa de dinheiro. Virgílio estranha que Jorge lhe peça dinheiro e desconfia que já se tenha metido em problemas, o que lhe dá um certo regozijo. Os funcionários preparam-se para começar a trabalhar. Margarida (Inês Herédia) e Sanjay (Mário Oliveira) bebem um café, beijam-se e saem para trabalhar.
As máquinas paradas retomam o funcionamento. Os grãos de café começam a cair no moinho e as passadeiras movem-se levando o café de um lado para o outro. A fábrica finalmente recomeça, ao fim de tantos anos.
Virgílio conta a Aruna (Noua Wong) que sentiu um certo gozo por Jorge lhe ter pedido para voltar para a fábrica. Aruna estranha que Virgílio não tenha aceite, pois era o que queria, mas Virgílio refere que queria nos seus termos. Aruna está enjoada, mas tenta disfarçar. Virgílio já percebeu que algo se passa e Aruna promete que falam logo, em casa.
Recorde-se que Virgílio não tem estado a passar uma boa fase em termos profissionais e nem a herança lhe valeu: