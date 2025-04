Exclusivo «A Protegida»: Jorge rapta e ameaça Irene

Em «A Protegida», Irene (Sílvia Filipe) foi buscar malaguetas à estufa e estaca ao ouvir gemidos vindos do quarto de Laura (Alexandra Lencastre). Irene estranha e dirige-se para os quartos. Irene surge no corredor e aproxima-se da porta do quarto. Ouve os gemidos de Clarice (Fernanda Serrano) e Jorge (Paulo Pires) e fica incrédula. Irene vê Jorge e Clarice a fazerem amor e filma-os. Clarice apercebe-se da presença de alguém e Irene foge. Jorge veste-se à pressa e vai atrás dela. Clarice fica em pânico por terem sido apanhados.

Jorge chega com Irene. Tira-lhe o telemóvel e dá-o a Clarice. Depois pede a Clarice para segurar Irene, enquanto ele se veste para ir dar uma volta com Irene.

Jorge arrasta Irene para o estúdio de Virgílio (Diogo Morgado), para poderem falar mais à vontade e tenta explicar-lhe que o que viu foi apenas um momento de fraqueza. Irene só quer falar com Laura e contar-lhe o que viu. Jorge pede-lhe para ser razoável, mas Irene está decidida. Jorge tranca-a, enquanto pensa no que fazer. Virgílio aparece e Jorge desespera. Irene continua a gritar para que Jorge abra a porta. Virgílio pergunta a Jorge o que está a pensar fazer e avisa que Irene não pode ficar ali para sempre. Jorge recusa-se a matá-la, mas tem de fazer alguma coisa para a calar.

Irene está deitada no chão, com as mãos e os pés amarrados e um pano a tapar-lhe a boca. Está sozinha e de olhos fechados. Fica na incerteza de qual será o seu destino.

Virgílio diz a Jorge que quer Irene fora do seu estúdio o mais rapidamente possível. Jorge promete despachar o assunto.

Jorge entra no estúdio nervoso, ainda sem saber como resolver aquele problema. Jorge vê Irene adormecida e tenta acordá-la. Ela abre os olhos, enraivecida. Jorge desamarra Irene e tira-lhe a mordaça, mas assegura-se de que ela não vai gritar. Jorge sugere que Irene se vá embora sem levantar problemas e esqueça o que viu, ou não terá outro remédio, deixando implícita a ameaça de morte. Irene diz que se vai embora. Jorge informa Virgílio que já resolveu o problema e já tem o seu estúdio livre. Virgílio espera que esteja limpo e sem vestígios. Jorge diz que a encomenda foi pelo seu próprio pé. Laura chega e pergunta de que encomenda estão a falar. Eles gelam, mas disfarçam.

