Exclusivo «A Protegida»: Jorge revela a JD que é o seu pai

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:13
Exclusivo «A Protegida»: Jorge revela a JD que é o seu pai - TVI
Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) sai com as suas malas de viagem, mas promete voltar brevemente. Ouve JD a falar com as mulheres Vilalobos e todas rirem com o que ele diz, deixando-o ainda com mais raiva. José Diogo (Pedro Sousa) ajuda Jorge com as malas e diz-lhe que finalmente vai embora daquela casa, sem nada, como merece.

Jorge recrimina JD por ter casado e não o ter convidado. JD afirma que Jorge é só o homem que o tirou do orfanato e não o seu pai de verdade, mas surpreendentemente Jorge revela que é mesmo o seu pai. JD não acredita em Jorge e acha que é mais uma das suas mentiras. Jorge garante que não é mentira e sugere que pergunte aos tios, pois eles devem saber a verdade. JD recusa-se a acreditar em Jorge, mas começa a hiperventilar.

JD molha a cara, tentando gerir a sua angústia. JD recusa-se a acreditar em Jorge e diz que só pode ser mentira. JD não se importava de ter um pai qualquer, todos menos Jorge. Benedita (Maria do Céu Guerra) chama-o para terminar o bolo e ele diz que já vai.

JD está zangado com os tios, por lhe terem escondido que Jorge é mesmo seu pai. Eles explicam o motivo para não lhe terem contado e agora que sabem que ele sabia que Teresa era mãe de JD, isso ainda o torna mais suspeito da morte de Teresa (Sandra Faleiro). Isabel (Sara Barradas) sugere que JD peça uma amostra de sangue a Jorge, para fazer um teste de paternidade e aproveitam para comparar com o sangue encontrado no carro.

Recorde o momento em que Teresa revelou a verdade a Jorge:

