Exclusivo «A Protegida»: José Diogo assume a sua paixão por Mariana

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) pede uma bebida a Mónica (Catarina Nifo) e ela nem quer acreditar que ele está ali. Mónica percebe que ele não está bem e tenta falar sobre o divórcio dos pais, mas José Diogo só quer beber. Bebe um copo de whisky e pede outro. Mónica fica preocupada.

JD entra em casa um pouco bêbado, mas nada que o impeça de andar bem. Dirige-se à cozinha. JD vê Mariana (Matilde Reymão) adormecida e diz-lhe que tinha razão, foi mesmo Jorge (Paulo Pires). Depois diz que a ama e ela mexe-se. Fica em pânico com medo que ela tenha ouvido. Percebe que não e leva-a ao colo para o quarto.

JD entra com Mariana ao colo. Fecha a porta com o pé e deposita-a na cama. Tira-lhe os sapatos, e ajeita-lhe as pernas com cuidado, antes de a tapar. Repara nos brincos dela, e tira-lhos, sorrindo. Faz-lhe uma festa com o polegar e depois apaga a luz, saindo de mansinho