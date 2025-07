Exclusivo «A Protegida»: José Diogo beija Mariana

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) leva Laura (Alexandra Lencastre) ao carro. José Diogo (Pedro Sousa) passa muito perto de Mariana e ela tem impressão de ser ele. Mariana vai atrás dele, mas não o consegue alcançar. Fica irritada por ele andar por ali.

Mariana entra no ginásio furiosa e pergunta a um sócio se sabe onde está JD. Ele indica-lhe a sala de treino e Mariana segue para lá. JD está a dar golpes no saco de boxe. Mariana entra irritada e mete-se à frente dele. JD pede-lhe para não voltar a fazer aquilo. Mariana diz que o viu perto do restaurante e quer que ele assuma que anda a rondá-la. JD não nega e diz que a sua missão é protegê-la. Mariana empurra JD e deixa bem claro que não quer que ela a proteja e lembra-o de que lhe destruiu a vida. JD assume que lhe mentiu, mas salvou-lhe a vida.

JD diz que não consegue ficar longe dela e beija-a. Mariana acaba por corresponder ao beijo. Passada a euforia inicial, Mariana afasta JD com ódio e avisa-o para nunca mais lhe tocar. Mariana diz-lhe que para ele está morta e pede-lhe para nunca mais a procurar.

Recorde-se que o ex-casal já esteve noivo: