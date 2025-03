Exclusivo «A Protegida»: José Diogo coloca a sua vida em risco. E, não é por Mariana

Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) pede ajuda a Gonçalo (João Bettencourt) para tirar Nuno (Tiago Teotónio Pereira) do ginásio mais cedo, pois tem um compromisso para tentar pagar a dívida de Mónica (Catarina Nifo). Gonçalo promete ajudar o irmão.

JD prepara a roupa para o combate e Mónica mostra-lhe a roupa que vai levar à entrevista. JD avisa a irmã que Hector (Christian Escuredo) não lhe parece de confiança e pede-lhe para ter cuidado.

Gonçalo ajuda JD a preparar-se para a luta, mas nem consegue olhar para ele, só de imaginar o que que se vai passar ali. Gonçalo lembra o irmão do quão perigoso aquilo pode ser, mas JD afirma que sabe o que está a fazer e Gonçalo também não o vai dissuadir. JD está pronto para começar o combate. Gonçalo repara que o adversário é maior do que JD, mas ele já sabia disso. O envelope com o dinheiro é volumoso e faz valer a pena aquele esforço. Gonçalo está com medo. JD leva alguns golpes, mas recompõe-se. Gonçalo olha o irmão com orgulho e medo.

Gonçalo cuida dos ferimentos do irmão. JD pergunta-lhe se contou o dinheiro e Gonçalo diz que dá para pagar uma parte da dívida. JD pede ao irmão para levar o dinheiro e dizer-lhes para não voltarem a aproximar-se de Mónica. Gonçalo ficou impressionado com a luta do irmão e diz que nunca o tinha visto assim.

JD acabou de lutar e ganhou novamente o combate. Entrega o envelope com dinheiro a Gonçalo e diz-lhe que sabe o que fazer. Gonçalo achou que JD ia parar com os combates e alerta para o facto de o dinheiro fácil poder viciar.

Gonçalo vai entregar o dinheiro ao chefe do grupo a quem Mónica deve dinheiro e ele fica surpreendido por estarem a cumprir com os pagamentos. O chefe gostava de saber de onde vem o dinheiro e convida Gonçalo para trabalhar para ele, a fazer cobranças difíceis.