Exclusivo «A Protegida»- José Diogo deixa Mónica em lágrimas: «Não ia olhar para ti como uma mulher»

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) e José Diogo (Pedro Sousa) chegam para ver Gonçalo (João Bettencourt). Mónica (Catarina Nifo) diz que é melhor entrar um de cada vez e incentiva Mariana a ir primeiro, para poder falar com José Diogo. Ele afirma que não se passou nada entre eles, mas Mónica insiste que passou e ameaça contar a Mariana. José Diogo garante que nunca irá olhar para Mónica de outra forma, porque são irmãos. Mónica fica triste.

José Diogo fica irritado ao ver Hector (Christian Escuredo) no hospital e pergunta-lhe o que está ali a fazer. Hector diz que o acidente foi no seu restaurante e que tem coisas a tratar. Aproveita para provocar José Diogo e diz que avisou que não era boa ideia deixar as obras com amadores. José Diogo passa-se e encosta-o à parede. Mónica e Mariana intervêm. Mónica chora ao ver José Diogo e Mariana saírem de mãos dadas.

José Diogo está desolado com o estado do irmão e culpa-se pelo sucedido. José Diogo diz que está farto de que as pessoas morram à sua volta, em vez dele. Nuno (Tiago Teotónio Pereira) pede-lhe para parar de dizer disparates e lembra que o que aconteceu foram acidentes, dos quais ninguém teve culpa. Gonçalo aperta a mão de José Diogo, abre os olhos e tenta falar.