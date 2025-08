Exclusivo «A Protegida»: José Diogo descobre que Mariana e Hector namoram

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) pergunta a Sofia (Catarina Rebelo) qual é o quarto de Óscar (Joaquim Horta) e ela diz que é um entra e sai desse quarto. JD fica curioso e Sofia percebe que foi indiscreta. Sofia liga para o quarto, mas ninguém atende. Sofia sabe que Óscar está ali e sugere que JD vá ao bar.

JD está por ali à espera de ver Óscar, mas ouve a voz de Mariana (Matilde Reymão) e Hector (Christian Escuredo) e fica tenso. JD fica incrédulo ao ver Mariana e Hector juntos e pergunta a Mariana o que está a fazer com Hector. Este coloca-se entre Mariana e JD, para a defender e diz que está a sair do trabalho com a sua namorada. JD fica em choque.

Sofia assiste, incrédula. JD ri-se, pois acha que o namoro deles só pode ser uma piada. JD olha nos olhos de Mariana suplicante, para que ela lhe diga que aquilo não é verdade. Mariana vai embora perturbada. Sofia percebe e vai atrás dela. Quando estão sozinhos, Hector magoa-se a si próprio e finge que está a ser atacado por JD.

JD olha perplexo para Hector que limpa um fio de sangue do canto da boca. Hector continua a gritar para que JD o largue e que pare de lhe bater. Hector tropeça sozinho e cai para trás. Fica a rir-se para JD.

Hector continua a fingir que está a ser agredido por JD. Anita chega e vê o que o filho está a fazer. Óscar aparece também e acredita que JD bateu em Hector. JD diz que não lhe tocou e começa a ficar nervoso. Óscar leva JD dali e Anita leva Hector.

Recorde-se que Hector é perdidamente apaixonado por Mariana e tem feito de tudo para a conquistar: