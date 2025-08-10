Exclusivo «A Protegida»: José Diogo desconfia que Óscar é traficante

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) agradece a Óscar (Joaquim Horta) por tê-lo posto a trabalhar como segurança na discoteca, pois prefere estar ocupado a trabalhar, do que estar em casa com tempo livre para pensar na vida. Óscar diz-lhe que algum dia vai ter de enfrentar o que sente, mas JD prefere que seja mais tarde. JD já está a trabalhar na discoteca, mas vê algo suspeito entre outro segurança e uma rapariga e fica atento. Depois vê Óscar a aproximar-se e a saírem os 3 para outra zona. JD fica desconfiado.

JD aproxima-se de Óscar e pergunta-lhe o que se passa ali. Óscar diz que lhe explica tudo e leva-o para um sítio mais calmo para conversarem.

Óscar explica a JD que aquilo não é o que parece. JD está convencido de que Óscar vende droga nas discotecas, mas ele diz que faz o contrário. Aproveita a sua posição, para intercetar o tráfico de droga e explica porque o faz.

JD e Óscar estão de regresso e JD pode confirmar que o que Óscar lhe disse é verdade. Intercetam um vendedor de droga e dois seguranças juntam-se à operação. Os seguranças têm de aplicar alguns golpes de muay thai e JD observa-os, impressionado.

Óscar acabou de despejar a droga na sanita, para que JD veja todo o processo e diz que vai entregar o dinheiro numa associação de uma das prisões que visita. Óscar convida JD a ir com ele, para que não haja qualquer dúvida. JD diz que gostava de ajudar na missão e mostra-se impressionado com o nível de muay thai dos seguranças.