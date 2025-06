Exclusivo «A Protegida»: José Diogo é libertado, mas não vai morar para onde pensa

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) e Gonçalo (João Bettencourt) abraçam-se. Nuno (Tiago Teotónio Pereira) repreende JD por nunca ter falado quando o foi visitar. JD diz que se sentia envergonhado e perdido. Mónica (Catarina Nifo) culpa Mariana (Matilde Reymão) por tudo e diz que ainda teve a lata de aparecer na prisão. Ficam todos surpreendidos por ela estar viva. Óscar vê Mónica e Gonçalo e recorda o passado. Óscar entrega a chave de uma casa a JD e ele pergunta se faz isso a todos. Óscar diz que não, mas percebeu que JD era dos bons.

FLASHBACK INÉDITO DE HÁ 20 ANOS: Óscar entra numa casa onde estão Mónica bebé a chorar e Gonçalo bebé inanimado, por ter ingerido droga. Os pais estão mortos, mas Óscar ainda não os viu. Quando os vê, reconhece-os por lhes ter vendido a droga e sente-se culpado. Outro polícia aparece e prende Óscar por tráfico de droga e por provocar a morte do casal.

Teresa (Sandra Faleiro) atende uma chamada de Óscar, que lhe conta que JD aceitou a casa que ela lhe deu. Teresa pergunta se ele não desconfiou da sua bondade e Óscar diz que sim, mas convenceu-o com a renda baixa. Teresa diz que quando for altura que lhe conta a verdade. Óscar conta a Teresa que JD ficou desconfiado, mas lá o convenceu com a renda baixa. Vai guardar tudo numa conta para ele como combinaram.

Gonçalo e Mónica querem fazer uma festa de inauguração na nova casa de JD. Clarice (Fernanda Serrano) aparece e emociona-se ao ver os três filhos juntos. Clarice pede a JD para falarem, mas ele continua magoado e diz que não tem nada para falar com ela. Gonçalo pede ao irmão para ouvir a mãe e JD cede. Clarice afirma que tudo o que fez foi pelo bem da família e nunca quis que JD sofresse da maneira que sofreu. Clarice diz que já se separou de Jorge e que não quer continuar com esquemas, mas JD não acredita. Clarice confessa que sofreu muito com a prisão de JD e não descansou até o tirar de lá. JD está farto da conversa e vai embora. Clarice vai atrás de JD e relembra-o de que foi o seu primeiro filho e foi ele que a ensinou a ser mãe. Clarice diz que ele a salvou da dor que sentia por não poder ter filhos. JD não se deixar comover e afirma que não quer ter nada a ver com aquela família. A única pessoa que lhe interessa recuperar é Mariana.

