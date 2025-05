Exclusivo «A Protegida»: José Diogo está em perigo e não há quem o proteja

Em «A Protegida», Óscar (Jaquim Horta) caminha pelo corredor até à porta do quarto de Teresa (Sandra Faleiro). Bate e aguarda. Instantes e a porta é aberta. Óscar e Teresa abraçam-se. Teresa pergunta-lhe se conseguiu falar com JD e o que achou dele. Óscar conta-lhe que José Diogo (Pedro Sousa) não está recetivo a nada.

JD está no pátio da prisão, isolado de todos os reclusos. Alguns aproximam-se dele com ar ameaçador e começam a bater-lhe por ter matado a noiva. Ouvimos Óscar dizer a Teresa que JD não estava com bom aspeto e que precisa de ajuda. JD fica caído no chão.

Teresa diz que não podem desistir de JD e o advogado tem de arranjar forma de o ajudar. Óscar diz que é muito difícil porque JD não fala e torna impossível delinear um plano de defesa. Teresa sabe bem o que é ser abandonada e largada aos leões e recorda como era agredida pelo pai e foi posta na rua. Apesar disso nunca se separou do irmão e ele está-lhe grato por tudo o que ela fez por ele.

Recorde-se que Teresa é uma das pessoas com quem Isabel (Sara Barradas) tem conversas misteriosas: