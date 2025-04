Exclusivo «A Protegida»: José Diogo pede Mariana em casamento, mas o inesperado acontece

Em «A Protegida», estão todos prontos para a inauguração do restaurante. Nuno (Tiago Teotónio Pereira) e Gonçalo (João Bettencourt) olham para José Diogo (Pedro Sousa) e percebem que ele está diferente, mais decidido. José Diogo confirma que nunca teve tanta certeza de nada na vida e só quer ser feliz com Mariana (Matilde Reymão) e dar aos filhos tudo o que não teve. Nuno pergunta-lhe sobre o caso com a outra mulher, mas José Diogo diz que é impossível ter acontecido alguma coisa. Os convidados começam a chegar para a inauguração. Todos se deleitam com a comida que provam. Gina (Paula Neves) elogia o espaço e Gonçalo diz que ao menos não caiu em vão. José Diogo promete tirá-lo da cadeira de rodas. Margarida (Inês Herédia) chega com Virgílio (Diogo Morgado), mas ele ao ver Aruna (Noua Wong) já não consegue tirar os olhos dela. Margarida repara e diz que não leva a mal. Hector (Christian Escuredo) chega com Anita (Marina Mota) e Sofia (Catarina Rebelo). Elas admiram o espaço e dizem que está muito bonito, mas Hector não consegue reconhecer o empenho de José Diogo e afirma que podia estar muito melhor. Manuel (Duarte Gomes) tenta falar com Sofia, mas Anita interrompe-os, com o pretexto de estar demente e precisar de Sofia. Virgílio diz a Manuel que não boicotou assim tanto as obras e que vão ter de pensar noutras formas de entreter Mariana. Isabel (Sara Barradas) vem a falar ao telemóvel e diz que o espaço está lindo. Ela diz que ainda não viu Mariana e Benedita (Maria do Céu Guerra), mas hoje vai apresentar-se e elas vão ficar rendidas. Isabel cumprimenta Mariana e Benedita e dá os parabéns a Mariana pelo restaurante. Isabel diz que está tudo ótimo e confessa-se impressionada com o jeito delas para a cozinha e ainda serem empresárias de sucesso. Virgílio diz que Isabel está interessada em investir na fábrica, mas todos concordam que hoje não é dia de falar de negócios.

Hector conta como nasceu o restaurante e Mariana agradece a colaboração de todos. Mariana faz um agradecimento especial a José Diogo e chama-o ao palco, o que deixa Hector muito desconfortável e posto de lado. José Diogo anuncia que preparou uma surpresa e as alunas começam a sua coreografia, lideradas por Aruna. Gonçalo sorri pela primeira vez desde que acordou do coma.

A dança continua com Mariana absolutamente pasmada com a surpresa que José Diogo preparou. Aruna entrega uma máquina polaroid para registar o momento e quando revela a fotografia, percebe que José Diogo estava a segurar uma caixa com um anel. Quando se vira para ele, José Diogo já está de joelhos e pede-a em casamento. Mariana aceita e há uma explosão de alegria. Hector sai dali em choque e Anita vai atrás dele. Hector tem dificuldade em respirar. Anita vai atrás dele e tenta acalmá-lo. Anita diz que ele não tinha um ataque de ansiedade desde o dia do seu casamento e aconselha-o a desistir daquela fantasia.

Estão todos muito felizes com o pedido de casamento e dão os parabéns aos noivos. Mariana diz que foi lindo e até sentiu borboletas na barriga. Nuno diz que isso foi o bebé e Gonçalo é apanhado de surpresa. José Diogo percebe que se esqueceu de contar ao irmão.

Mariana afirma que não podia estar mais feliz e dá os parabéns a Aruna pelo momento maravilhoso que protagonizou. Irene (Sílvia Filipe) serve as sobremesas que decidiu juntar ao menu, para celebrar o pedido de casamento. Mariana dá pela falta de Hector e teme que ele não tenha gostado que a inauguração do restaurante se tenha transformado num pedido de casamento.

Todos conversam animados e fazem planos para o casamento. Mariana diz que já sabe quando se quer casar e Benedita ressalva que só será quando Laura (Alexandra Lencastre) tiver regressado. Nisto Laura aparece à porta do restaurante, para espanto de todos.

Estão todos espantados com o regresso repentino de Laura. Mariana diz que Jorge (Paulo Pires) lhes mostrou um áudio onde Laura dizia estar com um esgotamento. Ela diz que é possível, pois tem se sentido muito debilitada. Virgílio pergunta-lhe onde esteve, mas Laura quer saber primeiro como correu a inauguração.

Virgílio diz que o melhor momento da noite foi a dança de Aruna e ela sorri. Virgílio vai falar com Isabel e ela não esconde que foi uma noite de muitas surpresas. Gonçalo diz a Aruna que sentiu alguma coisa quando a viu dançar. Aruna fica feliz e diz que talvez assim saibam por onde começar a recuperação dele, caso ainda queira a sua ajuda. Gonçalo diz que quer.