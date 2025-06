Exclusivo «A Protegida»: José Diogo tenta fugir da prisão com plano ardiloso

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) treina karaté. Um recluso aproxima-se dele e diz-lhe que vai precisar da sua ajuda, pois está a planear fugir e vai precisar que ele distraia os guardas.

O recluso continua a aliciar JD para o ajudar no plano de fuga, mas JD não parece muito interessado. JD acaba por aceitar ajudá-lo, mas diz que também quer fugir. JD recebe indicações do recluso sobre o plano de fuga da prisão.

JD está tenso. O guarda-prisional abre a cela de JD e diz que está na hora de acordar. JD troca um olhar com o recluso 4 como que dizendo que está pronto para o plano. JD vê os reclusos que costumam bater-lhe e dá início ao plano. Provoca-os, mas desta vez defende-se e bate-lhes também. Gera-se logo uma grande confusão à volta deles. A luta continua até que os guardas prisionais intervêm e acabam com a mesma, imobilizando JD e os outros reclusos com violência, no chão. JD está imobilizado, mas um dos reclusos consegue soltar-se e os guardas prisionais focam-se nele.

JD aproveita a confusão para entrar no estabelecimento prisional. JD corre em direção ao local combinado para fugir, mas começa a soar um alarme e ele abranda o passo. Vemos depois o recluso que planeou a fuga, mais outros dois a serem levados pelos guardas prisionais. Foram apanhados. JD fica frustrado.

JD procura um sítio por onde possa fugir. Vê uma porta de arrumos semiaberta e decide arriscar. a JD desce as escadas desenfreadamente, sem saber onde vão dar, munido apenas da sua vontade de fugir. JD vai ter ao estacionamento e tenta entrar num carro. Óscar (Joaquim Horta) tinha acabado de chegar e pergunta-lhe se vai fugir. Óscar não o vai impedir, mas recomenda-lhe que entre e prove a sua inocência, porque fugir não vai resolver a sua situação. JD fica indeciso.