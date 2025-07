Exclusivo «A Protegida»: Juntos pela primeira vez - Mariana, JD e Carlota

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) vai direta ao ovo e pega na filha ao colo. Dá-lhe muitos beijinhos, emocionada. Mariana cheira a filha e fica aliviada por poder estar assim com ela. Mariana diz-lhe que tinha muitas saudades dela. Mariana continua a abraçar a filha com saudades. Depois percebe que ela está com fome e aproveita que estão sozinhas, para a amamentar.

Mariana amamenta a bebé, enquanto chora por estar afastada dela. Mariana diz-lhe que enquanto correr perigo, não podem estar juntas. Mariana diz ter algumas coisas para resolver até poderem ficar juntas novamente. Mariana acha que se José Diogo (Pedro Sousa) soubesse que ela é sua filha, ia usá-la para a atacar e manipular. Mariana deita algum leite para o lixo, para fingir que o deu à bebé. Tocam à campainha. Mariana olha em volta, certificando-se de que não há vestígios de nada e vai abrir.

Mariana surpreende-se ao ver JD. Ele fica hipnotizado com a imagem de Mariana com a bebé ao colo. Mariana pergunta a JD o que está ali a fazer. Ele pergunta por Gina (Paula Neves) e diz que veio dar uma prenda à bebé. Mariana diz-lhe que Gina não está e manda-o embora. Avisa-o para se afastar dela e da bebé.

JD até compreende que Mariana o queira longe, mas não o pode impedir de estar perto da bebé de Gina. Mariana foge e JD vai atrás dela. Mariana tranca-se no quarto de Paz (Aline Neves) com a bebé. JD bate à porta e Mariana manda-o embora. A bebé começa a chorar e Mariana desespera. JD não consegue compreender porque Mariana está a fazer aquilo. Ele ouve a bebé a chorar e pede a Mariana para o deixar acalmá-la, mas Mariana só grita para ele se ir embora JD acha melhor ir embora, para que Mariana e a bebé se acalmem.

Mariana ouve a porta a bater e respira de alívio. A bebé continua a chorar e Mariana tenta acalmá-la. Mariana pede desculpa por ter gritado e diz que quase a perdeu por causa de JD. Mariana tenta acalmar-se.

Recorde-se que Mariana e JD estão de costas voltadas: