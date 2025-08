Exclusivo «A Protegida» - Lágrimas, confusão e beijos: festa preparada por Sanjay corre mal

Em «A Protegida», estão todos prontos para a festa no palacete. Todos vestem roupa nova como Sanjay (Mário Oliveira) pediu, mas estão curiosos com esse pedido.

Paz está entusiasmada para ir ao palacete, pois tem boas recordações de lá. Paz (Aline Neves) pergunta se o pai não vai e Margarida (Inês Herédia) diz que não foi convidado.

Margarida chega com Paz, Leandro (Dinis Lima) e Aruna (Noua Wong). Sanjay e Benedita recebem-nos e encaminham-nos para o jardim. Virgílio (Diogo Morgado) chega e Aruna e Sanjay ficam desconfortáveis. Benedita (Maria do Céu Guerra) diz a Virgílio para se juntar à festa e ele não diz que não. Leandro está impressionado com a casa. Sanjay percebe o desconforto de Aruna por Virgílio também estar ali e diz-lhe que pode ir embora se quiser. Aruna afirma que são todos adultos e que tem de lidar com aquilo. Vai ficar por Paz e Margarida.

Estão todos encantados com o ambiente que encontram. Há velas, lanternas, flores e comida para partilharem. Sanjay explica em que consiste aquele ritual e diz que achou que fazia sentido, ao ver o que Paz e Margarida estão a passar. Elas ficam-lhe muito agradecidas e emocionam-se.

Estão todos reunidos e felizes. Virgílio olha para Aruna com saudade e paixão. Paz e Leandro estão divertidos. Mariana vê a cumplicidade entre Margarida e Paz e não consegue deixar de pensar na sua bebé. Emociona-se e sai a chorar.

Estão todos reunidos em círculo, a fazer o ritual que Sanjay organizou. Fecham os olhos e dão as mãos. Todos repetem a oração que Sanjay diz. Virgílio abre os olhos e fica a olhar para Aruna, concentrada e tranquila.

Virgílio apanha Aruna sozinha e beija-a. Ela deixa-se beijar, mas depois cai em si e afasta-o. Ela pergunta-lhe qual é a ideia dele e já percebeu que há ali um padrão. Ele conquista-a, para depois a deixar. Virgílio diz que desta vez será diferente, mas Aruna não acredita e vai embora, transtornada.

Sanjay explica o significado do ritual e todos o ouvem interessados. Todos concordam que o ritual é lindo e já se sentem mais leves. Margarida agradece a Sanjay por tudo o que tem feito por ela. Rui (Daniel Viana) chega nesse momento e olha para tudo com desdém. Margarida pergunta-lhe o que está ali a fazer e diz-lhe que não foi convidado. Rui continua a criticar tudo e dizer mal do povo indiano. Rui começa a destruir o ritual e Paz fica triste. Virgílio intromete-se e manda Rui embora. Este fica ainda mais furioso ao ver Virgílio e diz que aquilo parece mais um encontro de amantes. Virgílio pega em Rui para o levar dali. Virgílio manda Rui embora. Ele continua a falar mal dos indianos e acha indecente que Margarida tenha trazido a filha doente para ali. Paz fica com pena do pai e vai embora com ele. Margarida pede desculpa por tudo e agradece ter sido tão bem recebida. Margarida também quer ir com a filha, mas primeiro tem de fazer uma coisa.

