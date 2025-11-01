A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Laura acaba a relação com Óscar. E, tem uma forte razão

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 41min
Exclusivo «A Protegida»: Laura acaba a relação com Óscar. E, tem uma forte razão - TVI
Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) entrega a Mónica (Catarina Nifo) uma folha com informações sobre os pais biológicos. Óscar percebe que Mónica esteve a chorar e pergunta-lhe se quer que vá com ela, mas Mónica diz que dele só quer distância, já que foi o culpado pela morte dos seus pais. Laura (Alexandra Lencastre) vinha a entrar e fica em choque ao perceber que Óscar e Mónica se conhecem. Laura pede a Isabel para a deixar falar a sós com Óscar e pergunta-lhe porque estava a falar com a filha de Jorge.

Óscar faz-se de desentendido, mas percebeu que Laura já sabe alguma coisa e sente que chegou o momento de lhe contar a verdade. Isabel (Sara Barradas) e Óscar já contaram a Laura que são irmãos de Teresa e que tentaram protegê-la de Jorge. Laura fica revoltada por toda a gente lhe ter mentido. Óscar diz que o que sente por ela é verdadeiro. Laura espera bem que sim, para que possa sofrer horrores sem ela. Tudo o que iam viver, morreu ali. Laura vai embora revoltada, sob o olhar triste de Óscar.

Recorde-se que Teresa (Sandra Faleiro) era a melhor amiga de Laura:

