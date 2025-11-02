A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Laura arrasta Clarice pelos cabelo e expulsa-a do palacete

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 25min
Exclusivo «A Protegida»: Laura arrasta Clarice pelos cabelo e expulsa-a do palacete - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», Mariana e Laura (Alexandra Lencastre) ouvem a voz de Clarice no jardim e logo de seguida ela entra com Jorge (Paulo Pires). José Diogo (Pedro Sousa) vem atrás deles. Clarice (Fernanda Serrano) começa a destapar os tachos, como se estivesse em sua casa. JD diz que não tem nada a ver com aquilo e só os encontrou lá fora. Laura pede a chave a Jorge e manda-o embora. Clarice chama ursão a Jorge. Laura e Mariana (Matilde Reymão) ficam incrédulas.

Jorge entrega os papeis do divórcio a Laura e diz que não quer nada dela. Mariana afirma que já roubou o que quis, mas Jorge faz-se de desentendido. Virgílio (Diogo Morgado) acusa Jorge de o ter obrigado a dar-lhe os códigos, mas mais uma vez ele finge que não sabe do que estão a falar. Jorge vai buscar as suas roupas. Mariana pede a JD para fazer alguma coisa.

JD tenta chamar Clarice e Jorge à razão, mas eles não se comovem com nada e ainda o culpam por ter virado os gémeos contra eles. Jorge e Clarice perderam os filhos, mas não vão perder a fortuna que demoraram tanto tempo a conquistar.  Laura assina os papeis do divórcio rapidamente e diz que quem vai acabar com aquele circo é ela.

Jorge arruma as suas roupas para levar. Clarice deita-se na cama de Laura e diz que vai ser difícil encontrarem uma cama melhor do que aquela. Laura entrega os papeis do divórcio a Jorge e manda Clarice sair da sua cama. Clarice diz que já foi muito feliz ali e Laura arrasta-a pelos cabelos dali para fora.  Laura arrasta Clarice pelos cabelos até à porta da rua. Todos a olham, estupefactos. Jorge vem atrás delas e JD também o leva para a rua. Mariana e Laura atiram Clarice para o chão.

Virgílio e JD fazem o mesmo a Jorge. Laura pede a Jorge para nunca mais voltar ali e ele diz que é o que mais quer. Jorge é cruel com Laura e ela faz um esforço para não chorar. Mariana não aguenta e dá um estalo a Jorge. Clarice quer bater em Mariana, mas JD defende-a. JD prefere ficar sozinho, a ter de conviver com os pais. Mariana está arrasada e manda JD embora.

Recorde-se que Laura pediu o divórcio, após ter-se apaixonado por outro homem:

A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Jorge consegue dar o maior golpe que alguma vez imaginou

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Laura acaba a relação com Óscar. E, tem uma forte razão

A Protegida
Ontem

JD surpreende Mariana: «Isto é o nosso casamento»

A Protegida
sex, 31 out

Jorge garante: «A Laura vai ter o que merece»

A Protegida
sex, 31 out

A Protegida: Duarte é apanhado numa armadilha

A Protegida
sex, 31 out

Laura fica em choque com Mariana: «Vocês iam casar sem dizer nada?»

A Protegida
sex, 31 out
Mais A Protegida

Mais Vistos

Adeus Lisboa e Porto. Jornalistas estrangeiros dizem que esta cidade portuguesa é a mais incrível para visitar no outono

Ontem
1

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

qua, 29 out
2

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Para Sempre
dom, 26 out
3

Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem uma bola de papel de alumínio lá dentro

sex, 31 out
4

Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?

qui, 13 mar
5

Inês Aires Pereira faz revelação bombástica: «Meti-me nesta loucura...»

sex, 30 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 31 out

Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida

A Protegida
sex, 31 out

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

qui, 30 out

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

qui, 30 out

Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro

Terra Forte
sex, 31 out

«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional

qua, 29 out
FORA DO ECRÃ

Foi assim que Inês Aires Pereira descobriu que estava grávida. E contou com alguém especial

Ontem

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

qui, 30 out

«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos

qui, 30 out

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

qui, 30 out

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

qui, 30 out

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

qui, 30 out
Mais Fora do Ecrã