Exclusivo «A Protegida»: Laura arrasta Clarice pelos cabelo e expulsa-a do palacete

Em «A Protegida», Mariana e Laura (Alexandra Lencastre) ouvem a voz de Clarice no jardim e logo de seguida ela entra com Jorge (Paulo Pires). José Diogo (Pedro Sousa) vem atrás deles. Clarice (Fernanda Serrano) começa a destapar os tachos, como se estivesse em sua casa. JD diz que não tem nada a ver com aquilo e só os encontrou lá fora. Laura pede a chave a Jorge e manda-o embora. Clarice chama ursão a Jorge. Laura e Mariana (Matilde Reymão) ficam incrédulas.
Jorge entrega os papeis do divórcio a Laura e diz que não quer nada dela. Mariana afirma que já roubou o que quis, mas Jorge faz-se de desentendido. Virgílio (Diogo Morgado) acusa Jorge de o ter obrigado a dar-lhe os códigos, mas mais uma vez ele finge que não sabe do que estão a falar. Jorge vai buscar as suas roupas. Mariana pede a JD para fazer alguma coisa.
JD tenta chamar Clarice e Jorge à razão, mas eles não se comovem com nada e ainda o culpam por ter virado os gémeos contra eles. Jorge e Clarice perderam os filhos, mas não vão perder a fortuna que demoraram tanto tempo a conquistar. Laura assina os papeis do divórcio rapidamente e diz que quem vai acabar com aquele circo é ela.
Jorge arruma as suas roupas para levar. Clarice deita-se na cama de Laura e diz que vai ser difícil encontrarem uma cama melhor do que aquela. Laura entrega os papeis do divórcio a Jorge e manda Clarice sair da sua cama. Clarice diz que já foi muito feliz ali e Laura arrasta-a pelos cabelos dali para fora. Laura arrasta Clarice pelos cabelos até à porta da rua. Todos a olham, estupefactos. Jorge vem atrás delas e JD também o leva para a rua. Mariana e Laura atiram Clarice para o chão.
Virgílio e JD fazem o mesmo a Jorge. Laura pede a Jorge para nunca mais voltar ali e ele diz que é o que mais quer. Jorge é cruel com Laura e ela faz um esforço para não chorar. Mariana não aguenta e dá um estalo a Jorge. Clarice quer bater em Mariana, mas JD defende-a. JD prefere ficar sozinho, a ter de conviver com os pais. Mariana está arrasada e manda JD embora.
Recorde-se que Laura pediu o divórcio, após ter-se apaixonado por outro homem: