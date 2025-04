Exclusivo «A Protegida»: Laura desaparece e Jorge é chantageado

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) chega a casa e estranha não ver Laura (Alexandra Lencastre) no quarto. Jorge repara que o quarto está bastante desarrumado, como se tivesse sido remexido por alguém e fica preocupado. Jorge entra da rua, onde procurou Laura e não encontrou. Jorge já está em pânico. Liga a Laura, mas a chamada vai para o voice-mail. Jorge liga a Clarice (Fernanda Serrano) a contar-lhe do desaparecimento de Laura e Clarice diz que pode ter ido só à mercearia, mas Jorge não acha provável e pede a Clarice para lhe ligar caso Laura apareça no palacete. Clarice está deliciada a comer bolo, quando Jorge lhe liga e conta que Laura desapareceu. Clarice fica a pensar em como aquele desaparecimento lhe pode ser útil.

Jorge liga a Virgílio (Diogo Morgado) a combinar para se encontrarem. Depois recebe uma sms do chantagista, a dizer-lhe que Laura está com ele.

Clarice pensa no valor que deve pedir a Jorge, em troca da mulher. Clarice quer 500mil, mas depois reconhece que é muito e pede só 100mil.

Jorge mostra as fotos da primeira chantagem e conta que agora recebeu uma mensagem a pedirem 100mil euros em troca de Laura. Jorge pergunta a Virgílio se lhe pode emprestar o dinheiro e Virgílio quer saber o que ganha em troca.

Jorge olha para o telemóvel à espera de novidades de Laura, mas nada acontece. Clarice pergunta-lhe o que se passa e Jorge conta-lhe da chantagem. Clarice finge-se surpreendida e preocupada, mas na verdade fica muito feliz por saber que Jorge já arranjou forma de conseguir o dinheiro.

Jorge acorda com a mensagem do chantagista a lembrá-lo de que hoje é dia de pagamento. O chantagista relembra que são 100mil euros em troca de Laura. Jorge levanta-se revoltado. Jorge está pronto para sair e manda uma mensagem ao chantagista a dizer que tem o dinheiro, mas quer uma prova de que realmente tem Laura.

Clarice lê a mensagem que Jorge lhe enviou e fica tensa, pensando em como vai fazer aquilo. Cruza-se com Irene (Sílvia Filipe), que repara na sua pressa. Clarice diz que tem muita coisa para fazer hoje e sai. Clarice abre o roupeiro de Laura e procura alguma coisa que Jorge possa identificar facilmente como sendo de Laura. Clarice esfrega a écharpe de Laura na terra. Irene vê aquilo e vai para interferir, mas depois acha melhor ficar escondida e perceber no que aquilo vai dar. Clarice tira fotos à écharpe suja e envia para Jorge, perguntando-lhe se a reconhece.

Jorge recebe a fotografia da écharpe e reconhece-a imediatamente. Jorge envia nova mensagem a dizer que fica a aguardar indicações.

Clarice volta ao quarto e assusta-se ao ver Irene à sua espera. Irene diz que já viu muita coisa de empregadas e patrões, mas esfregar as roupas da patroa no chão é a primeira vez. Clarice inventa que é crente às energias cósmicas do universo e fez uma reza para trazer Laura de volta. Irene não fica nada convencida e promete ficar de olho em Clarice.

Jorge já tem a mala com o dinheiro para entregar ao chantagista. Sente-se revoltado por estar a ser chantageado e tem pena de gastar o dinheiro assim, mas não há alternativa. Jorge comenta que da primeira vez não conseguiu perceber quem levou o dinheiro, pois montaram um esquema elaborado. Clarice finge-se surpreendida e diz que desta vez vai com ele, para descobrirem quem leva a mala. Clarice guarda qualquer coisa num sítio de difícil acesso. Depois pega na mala de Jorge e sente-lhe o peso. Jorge vem do WC e Clarice reclama pela espera. Jorge olha para o telemóvel e diz que ainda não recebeu a localização do encontro. Jorge recebe a localização do encontro e chama Clarice. Jorge abre o saco para confirmar que está tudo bem e vê maços de notas. Clarice tenta disfarçar a tensão. Jorge procura o local exato para deixar a mala e assim o faz. Clarice olha para todos os lados, como se quisesse mesmo encontrar o chantagista. Jorge deixa a mala e afasta-se para ver quem recolhe a mala e se Laura aparece. Clarice finge-se tensa. Clarice atende uma chamada de Mónica (Catarina Nifo) que lhe diz estar triste. Clarice diz que não lhe pode dar muita atenção porque está a trabalhar e Mónica sente-se ainda pior. Clarice fica com pena da filha e promete ir ter com ela assim que puder. Jorge continua focado na mala e pede a Clarice para não o distrair.

Um Homem senta-se no banco de jardim onde está a mala com o dinheiro e Jorge acha que pode ser o chantagista. O homem pousa uma mala térmica e começa a comer. Jorge e Clarice ficam atentos, pode ser o chantagista a disfarçar. O Homem de fato acaba o seu almoço e vai embora. Jorge e Clarice olham para ele com espanto. Jorge diz que não faz sentido e Clarice acha que era só um empresário a almoçar. Clarice pergunta se o chantagista não disse mais nada e Jorge confirma que não teve mais notícias dele. Jorge está farto de esperar e decide ir embora. Clarice finge-se muito aflita e pergunta como fica Laura. Jorge diz que o chantagista vai acabar por o contactar. Clarice sorri disfarçadamente, vitoriosa.

Jorge chega a casa furioso e atira com a mala, que se abre um pouco e deixa ver o papel que foi lá posto por Clarice, em substituição do dinheiro. Clarice finge-se muito espantada e mostra a Jorge. Ele diz que é impossível alguém ter feito aquilo na rua, pois estiveram sempre de olho na mala e a única pessoa que esteve sozinha com a mala foi Clarice. Jorge começa a procurar o dinheiro pela sala.

Jorge vem de dentro, depois de já ter revistado a sala. Clarice finge-se muito ofendida por Jorge ter desconfiado dela e despeja a sua mala para mostrar que não tem nada. Jorge acredita nela e pede-lhe desculpa. Jorge começa a achar que foi o tipo de fato. Clarice sorri discretamente. Conseguiu despistá-lo.

Jorge está desesperado pelo chantagista não dizer nada e liga para todos os números dos quais foi chantageado. Clarice diz-lhe que não adianta e Jorge grita com ela. O telefone de Jorge toca e ele fica surpreendido por ser Laura. Ela diz que está no palacete e pede-lhe para ir lá ter com ela. Jorge pergunta-lhe o que se passou, mas Laura não percebe a pergunta. Jorge fica muito confuso.

Jorge percebe que foi enganado e que a pessoa que o chantageou não tinha a Laura. Fica a pensar em quem pode ter sido e Clarice desvia as atenções para Virgílio. Clarice acha que Jorge devia confrontar Virgílio e diz que o pode ajudar quando voltarem ao palacete, mas Jorge diz-lhe que não vai voltar ao palacete.

Jorge arruma as suas coisas para voltar o palacete, mas proíbe Clarice de ir com ele, pois sabe como ela é e acha que pode deitar tudo a perder. Clarice diz que não faz sentido desaparecer do nada.