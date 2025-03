Exclusivo «A Protegida»: Laura e Mariana entram em confronto aceso sobre a morte de Carlos

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) entra em casa com JD (Pedro Sousa) e pergunta por Laura (Alexandra Lencastre). Esta ouve a voz da filha e aparece. Mariana diz que precisa de falar com a mãe e as duas vão para a cozinha.

JD diz que Mariana leu as cartas e deve querer falar com a mãe sobre isso. Benedita (Maria do Céu Guerra) concorda que há coisas que têm de ser faladas, mesmo que passem muitos anos. Mariana confronta a mãe por ter escondido as cartas que JD lhe enviava.

Laura diz que o fez para a proteger, mas Mariana não entende porquê e lembra que JD não teve culpa de nada. Laura continua a achar que ele é o culpado da morte de Carlos. Mariana chama-a à razão e diz que parece louca. Laura dá um estalo a Mariana e insiste que foi por causa de JD que Carlos morreu.

JD ouve a discussão de Mariana, Laura e Benedita e fica perturbado. Lembra-se do passado. Jorge (Paulo Pires) e Virgílio (Diogo Morgado) estranham a reação de JD. Jorge pergunta a JD o que se passa e ele confessa pela primeira vez que estava mais alguém no palacete no dia da explosão. JD vai embora perturbado e Virgílio pergunta o que se passou com ele. Jorge disfarça e diz que só ficou perturbado com a discussão de Mariana e Laura.

Mariana continua enervada, mas tenta não se exaltar para não enervar mais a mãe. Mariana continua a tentar explicar à mãe que a explosão foi um acidente e Carlos salvaria qualquer pessoa que estivesse em casa. Laura diz que foi JD que ele salvou e foi por causa dele que morreu. Mariana desiste da conversa.