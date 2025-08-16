Exclusivo «A Protegida»: Laura e Óscar dançam muito agarradinhos e o desejo é notório

Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) e Laura (Alexandra Lencastre) bebem caipirinhas. Óscar fala da sua experiência na Colômbia. Diz que foi ótimo para curar as feridas e recomeçar a sua vida. Conta que se apaixonou por uma mulher parecida com Laura e ela fica nervosa, mas disfarça. Óscar diz que um dia podem lá ir os dois, para Laura aprender mais sobre café e revela que aprendeu a dançar salsa.
Óscar levou Laura até ao ginásio e pergunta se pode usar a sala de dança. Laura vê o telemóvel, mas não lhe dá importância. Laura e Óscar cruzam-se com Nuno e Isabel e ficam todos meio surpreendidos e constrangidos por se encontrarem ali. Isabel diz que esteve a treinar e Óscar informa Nuno (Tiago Teotónio Pereira) que vai usar a sala de dança para fazer uma demonstração. Isabel (Sara Barradas) olha para Óscar como que perguntando o que está a fazer e ele faz sinal de que falam depois.
Óscar põe música a tocar e começa a dançar. Laura ri-se muito. Ele descalça-se e pede a Laura para se descalçar também. Ela quase cai e ele ajuda-a. Divertem-se muito. Óscar ensina Laura a dançar e os dois divertem-se muito. Vemos que Benedita (Maria do Céu Guerra) está a ligar a Laura, mas ela não ouve. Laura e Óscar divertem-se muito a dançar. A dança termina e eles ficam à distância de um beijo. Ouvem o telemóvel de Laura a tocar e ela fica preocupada por ver tantas chamadas da mãe. Laura pergunta-lhe o que se passa e fica em choque com o que ouve.
Recorde que Óscar tem vindo a demonstrar interesse em Laura: