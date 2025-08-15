A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Laura e Teresa conhecem a neta Carlota

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 58min
Exclusivo «A Protegida»: Laura e Teresa conhecem a neta Carlota - TVI
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) entra e vê Mariana (Matilde Reymão) e Benedita (Maria do Céu Guerra) a olharem para a bebé a dormir. Laura diz que Mariana tem muito que explicar e não sabe se a perdoa. Benedita nota o cheiro a álcool e Laura diz divertida que também tem os seus segredos.

Estão as três derretidas a olhar para a bebé e constatam que há mais uma geração na família. Benedita gosta de ver a filha toda entusiasmada com a neta. Laura diz que se sente radiante e Carlota era a peça que faltava nas suas vidas.

Benedita continua a defender José Diogo (Pedro Sousa) e quer saber como correu a noite de Laura com Óscar (Joaquim Horta). Ela diz que se divertiu muito e que até dançou salsa. Benedita pergunta como fica Jorge (Paulo Pires), mas Laura foge. Laura mostra os presentes que Hector trouxe e Mariana diz que não era preciso. Laura diz que também já encomendou umas coisas e vão almoçar ao turismo rural para mostrar a neta a Teresa (Sandra Faleiro).

Hector (Christian Escuredo) diz a Mariana que quer ajudá-la com a bebé. Mariana agradece, mas diz que não precisa de ajuda. Laura mostra a neta orgulhosa a Anita (Marina Mota) e Hector.

Todos dizem que parece um anjinho e que é parecida com a mãe. Teresa aparece e tenta fingir normalidade, mas é impossível não se emocionar ao ver a neta.  Estão todos de volta da bebé e Clarice junta-se ao grupo. Laura apresenta Clarice (Fernanda Serrano) e diz que já trabalhou em sua casa. Clarice elogia a bebé e repara que Teresa está muito emocionada.

Recorde que Mariana manteve-se afastada da filha, para não lhe fazerem mal:

A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Óscar revela toda a verdade a JD

A Protegida
Hoje

A Protegida: Rui beija Margarida, mas a reação é inesperada

A Protegida
Ontem

A Protegida: Novidades sobre estado de saúde de Paz deixam Margarida lavada em lágrimas

A Protegida
Ontem

A Protegida: Jorge mostra a Mariana provas que podem mudar tudo sobre Óscar

A Protegida
Ontem

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
Ontem

O mergulho mais divertido do verão é o desta atriz: «Eu sou um peixinho!»

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Fernanda Serrano está de férias num lugar fascinante, que tem um detalhe insólito — e fica em Portugal

A Protegida
qua, 6 ago
1

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
Ontem
2

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri aparece completamente diferente à frente de Talu

A Fazenda
dom, 3 ago
3

Exclusivo «A Protegida»: Laura e Teresa conhecem a neta Carlota

A Protegida
Hoje
4

«Só ele é que me faz isto!»: Diogo Amaral volta a surpreender e não vai conseguir controlar as gargalhadas

Ontem
5

Mais filhos? A mensagem de Diogo Amaral para Jessica Athayde que deixou fãs em alvoroço

qui, 20 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
Ontem

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
Ontem

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
Ontem

O mergulho mais divertido do verão é o desta atriz: «Eu sou um peixinho!»

A Protegida
Ontem

Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»

Ontem

«Só ele é que me faz isto!»: Diogo Amaral volta a surpreender e não vai conseguir controlar as gargalhadas

Ontem

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Festa é Festa
qua, 13 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN