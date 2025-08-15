Exclusivo «A Protegida»: Laura e Teresa conhecem a neta Carlota

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) entra e vê Mariana (Matilde Reymão) e Benedita (Maria do Céu Guerra) a olharem para a bebé a dormir. Laura diz que Mariana tem muito que explicar e não sabe se a perdoa. Benedita nota o cheiro a álcool e Laura diz divertida que também tem os seus segredos.
Estão as três derretidas a olhar para a bebé e constatam que há mais uma geração na família. Benedita gosta de ver a filha toda entusiasmada com a neta. Laura diz que se sente radiante e Carlota era a peça que faltava nas suas vidas.
Benedita continua a defender José Diogo (Pedro Sousa) e quer saber como correu a noite de Laura com Óscar (Joaquim Horta). Ela diz que se divertiu muito e que até dançou salsa. Benedita pergunta como fica Jorge (Paulo Pires), mas Laura foge. Laura mostra os presentes que Hector trouxe e Mariana diz que não era preciso. Laura diz que também já encomendou umas coisas e vão almoçar ao turismo rural para mostrar a neta a Teresa (Sandra Faleiro).
Hector (Christian Escuredo) diz a Mariana que quer ajudá-la com a bebé. Mariana agradece, mas diz que não precisa de ajuda. Laura mostra a neta orgulhosa a Anita (Marina Mota) e Hector.
Todos dizem que parece um anjinho e que é parecida com a mãe. Teresa aparece e tenta fingir normalidade, mas é impossível não se emocionar ao ver a neta. Estão todos de volta da bebé e Clarice junta-se ao grupo. Laura apresenta Clarice (Fernanda Serrano) e diz que já trabalhou em sua casa. Clarice elogia a bebé e repara que Teresa está muito emocionada.
Recorde que Mariana manteve-se afastada da filha, para não lhe fazerem mal: