Exclusivo «A Protegida»: Laura faz um pedido desesperado a Hector

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) foi ter com Laura (Alexandra Lencastre) à fábrica e teme que a urgência toda se deva ao negócio ilegal de café, mas afinal é porque Mariana (Matilde Reymão) quer voltar para o Douro. Laura pede a Hector para fazer os possíveis para que Mariana volte a sentir-se segura ali e se puder fazer com que volte a acreditar no amor, seria perfeito. Hector tem todo o gosto em ajudar Laura.

Mariana vai ver o caderno dela e JD (Pedro Sousa), quando Hector aparece e lhe oferece um cartão de acesso à casa cipreste e alecrim. Hector já soube que Mariana vai embora de Vale do Rio e gostava que desfrutasse de uns dias no turismo rural, até porque não tem sido fácil entrar no seu quarto. Mariana agradece a gentileza e aceita. Mariana está pronta para ir para o turismo rural e encontra a família reunida para se despedir dela.

Mariana lembra que ainda não vai embora de vez, mas todos sabem que está para breve e fazem questão de se despedir. Jorge (Paulo Pires) vai para abraçar Mariana, mas ela ignora-o. Jorge vai atrás de Mariana para se despedir, mas quando estão só os dois, deixa cair a máscara e diz-lhe tudo o que realmente pensa. Mariana não fica surpreendida, nem intimidada e responde-lhe na mesma moeda. Mariana promete fazer tudo para afastar Jorge de Laura e dos seus bens.