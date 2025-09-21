A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Laura pede o divórcio a Jorge

Exclusivo «A Protegida»: Laura pede o divórcio a Jorge
Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) chama Laura e ela surpreende-se por o ver ali. Ele diz que não fez nada de mal e vai aguardar julgamento em liberdade. Óscar quer saber o que Laura lhe queria dizer, mas Jorge aparece e diz que também precisa de falar com Laura. Ela fica sem saber o que dizer.

Jorge (Paulo Pires) diz estar chocado com a forma como Laura (Alexandra Lencastre) se anda a comportar e sente que o casamento deles está a morrer. Jorge quer convencer Laura de que estão só a passar uma má fase e que podem fazer terapia de casal. Laura não sabe o que pensar, mas continua a precisar de espaço e pede a Jorge para não dormir em casa.

Laura desabafa com Benedita (Maria do Céu Guerra) sobre como se sente culpada por estar a fazer Jorge sofrer, mas não consegue evitar o que está a sentir. Benedita diz que qualquer pessoa se pode apaixonar e que não há nada melhor do que isso, só pede à filha para não se precipitar e ponderar bem sobre a decisão que vai tomar.

Laura abre a porta do quarto de Óscar e ele surpreende-se por vê-la ali. Laura pergunta-lhe se estava à espera de outra pessoa e também não está a perceber o que se está a passar. Óscar afirma que estava mesmo a precisar de vê-la e beija-a com paixão. Desta vez, Laura deixa-se levar para a cama. Laura e Óscar acabaram de fazer amor. Laura está nas nuvens e diz que não precisam de dar um rótulo ao que têm, porque é tão natural e óbvio, que é como se fosse a única coisa que fizesse sentido desde sempre. Laura só pede a Óscar para ser paciente, para poder resolver as coisas com Jorge. Óscar aceita e afirma que esperou a vida toda para a encontrar.

Laura chega bem-disposta, para começar a trabalhar, mas surpreende-se ao ver Jorge acompanhado pela terapeuta de casal. Jorge diz que a devia ter consultado, mas tem a certeza de que vão conseguir recuperar o casamento. Laura fica nervosa, ganha coragem e pede o divórcio. Jorge fica em choque. Laura pede desculpa a Marilene, mas não quer fazer terapia de casal. Depois explica a Jorge que se apaixonou por Óscar. Jorge está disposto a esquecer e perdoá-la. Laura diz que não é possível e que já se envolveu demasiado. Jorge fica furioso e promete fazer-lhes a vida negra. Laura liga a Óscar, a contar-lhe o que se passou.

Recorde-se que há muito que Laura e Óscar estão apaixonados:

