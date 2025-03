Exclusivo «A Protegida»: Manuel destrói o restaurante

Em «A Protegida», Manuel (Duarte Gomes) arruma algum material suspeito num saco e Sofia (Catarina Rebelo) pergunta-lhe o que vai fazer. Ele conta-lhe que vai destruir o restaurante de Amélia e que foi um serviço que lhe encomendaram. Sofia quer saber quem, mas Manuel diz que não pode dizer. Sofia diz que Manuel anda estranho desde a noite em que foi à fábrica, mas ele insiste que não aconteceu nada.

Sofia tenta impedir que Manuel destrua o restaurante e lembra que Hector não vai gostar nada de saber. Sofia acusa Manuel de ser fraco e só fazer o que os outros lhe pedem. Manuel não gosta do comentário e agarra-a com força. Manuel ameaça Sofia e acaba por a empurrar contra a parede com violência. Anita (Marina Mota) assiste, mas age com naturalidade, o que deixa Sofia confusa. Virgílio fala com Manuel ao telemóvel e ele diz-lhe que já está no restaurante. Virgílio dá-lhe ordens para avançar sem piedade. Manuel entra no restaurante de capuz e máscara e avança para o salão. Manuel entra no salão e começa a destruir tudo o que pode. Ri-se com o mal que fez e tira fotos ao espaço.

Manuel mostra as fotos da destruição que causou no restaurante de Amélia e Virgílio (Diogo Morgado) fica satisfeito. Virgílio faz uma transferência para Manuel, como forma de pagamento pelo trabalho que fez e Manuel começa a gostar daquela pareceria