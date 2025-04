Exclusivo «A Protegida»: Manuel espanca Sofia, deixando-a à beira da morte

Em «A Protegida», Manuel (Duarte Gomes) agarra Sofia (Catarina Rebelo) e começa a beijá-la à força. Ela diz-lhe para parar porque tem de ir ter com Anita (Marina Mota). Manuel já não pode ouvir falar em Anita e diz que ela bem podia desaparecer e se for preciso dá uma ajudinha. Sofia fica chocada. Sofia está incrédula com a crueldade de Manuel e diz que já não o conhece. Sofia já não sabe porque é que se apaixonou por ele e porque é que ainda têm uma relação. Sofia decide terminar a relação e Manuel fica a tentar processar tudo com uma expressão de ódio.

Anita vem à procura de Sofia e fica preocupada ao ouvir um som que parece de uma agressão.

Anita entra no quarto de Sofia e encontra Manuel a bater-lhe. Anita intervém, mas Manuel não faz caso e ainda goza por ela estar demente. Anita aproveita-se disso e finge mais um episódio de demência. Pergunta a Sofia porque está deitada e sai do quarto.

De recordar que a jovem tem sofrido muito nas mãos do namorado: