A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Margarida declara-se a Sanjay

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 1min
Exclusivo «A Protegida»: Margarida declara-se a Sanjay - TVI
Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) e Sanjay (Mário Oliveira) arrumam as coisas que Rui (Daniel Viana) destruiu. Margarida aparece e beija Sanjay. Ela diz que já ia fazer isto antes de Rui aparecer. Margarida tem de ir embora, mas promete que amanhã falam melhor. Sanjay ri-se, incrédulo.

Sanjay quer perceber o que foi aquele beijo ontem, porque não quer ter falsas esperanças. Margarida diz que já devia ter feito aquilo há muito tempo, pois Sanjay mexe com ela. Margarida confessa que tentou negar o que sentia, mas não adiantou. Só não está no melhor momento da vida, mas Sanjay não se importa de esperar. Beijam-se.

Recorde-se que Sanjay tem sido um grande ombro amigo de Margarida:

