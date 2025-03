Exclusivo «A Protegida»: Margarida descobre traição de Rui da pior maneira

Em «A Protegida», Rui (Daniel Viana) pesa as malas de Paz (Aline Neves). O telemóvel de Rui vibra e Paz pergunta-lhe quem é. Rui diz que é a enfermeira-chefe, mas não quer falar com ela agora. Rui volta a receber mensagens. Margarida (Inês Herédia) farta-se e pega no telemóvel. Vê o suficiente para perceber que Rui tem outra pessoa. Rui diz que é uma maluca e que aquilo não significou nada, mas Margarida não acredita e sai porta fora.

Tocam à campainha e Paz vai abrir. Joana apresenta-se e pergunta se Rui está. Rui pede-lhe para ir embora e diz que falam depois. Paz pergunta quem é Joana e Rui diz-lhe que é uma amiga. Paz fica desconfiada, pois Rui não mora ali há muito tempo.

Margarida está magoada com Rui e quer o divórcio. Ele diz que foi um erro e pede-lhe outra oportunidade, mas Margarida parece decidida.

Estão todos a tomar o pequeno-almoço, com um ambiente de cortar à faca. O telemóvel de Rui toca e Margarida vê que é Joana novamente. Paz pergunta se é a mesma Joana que esteve ali em casa ontem e Margarida passa-se. Rui pede a Paz para ir para o quarto, para poder falar com Margarida. Rui tenta explicar a Margarida quem é Joana, quando esta aparece e pergunta por Rui. Margarida desconfia quem ela seja e Joana acaba por dizer que é namorada de Rui. Margarida revela que é a mulher dele e Joana também fica surpreendida, pois ele tinha-lhe dito que era divorciado. Ficam as duas zangadas.

Margarida tira a aliança e diz a Joana que pode ficar com ele. Paz ouviu tudo.