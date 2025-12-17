A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Mariana conta a Carlota e Laura que JD voltou. Mas, há mais

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 29min
Exclusivo «A Protegida»: Mariana conta a Carlota e Laura que JD voltou. Mas, há mais - TVI
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) abraça a mãe a chorar e diz que encontrou José Diogo (Pedro Sousa). Laura não percebe porque motivo Mariana está a chorar e ela diz-lhe que ele perdeu a memória e não se lembra dela. Héctor (Christian Escuredo) fica desesperado por JD ter voltado, porque não sabe o que JD se lembra ou não e teme que se lembre do ataque.

Anita (Marina Mota) diz que aparentemente ele não se lembra de nada e que foram os tios que o encontraram. Laura (Alexandra Lencastre) já está a par do que aconteceu, mas acha a perda de memória muito conveniente. Mariana não acredita que JD estivesse a mentir, mas Laura diz que não seria a primeira vez. Mariana recusa-se a acreditar nisso e gostava que Carlota conhecesse o pai.

Mariana quer contar à filha que o pai voltou. Carlota brinca às cozinheiras. Mariana diz a Vanessa que pode ir e senta Carlota no colo para conversarem. Mariana conta à filha que o pai voltou e pergunta-lhe se gostava de o conhecer. Carlota diz que sim, mas pergunta também pelo pai Hector. Mariana fica desconfortável com aquele tema.

Hector está nervoso com o regresso de JD e diz que isto não podia acontecer. Lembra-se do momento em que atacou JD e não percebe como é que ele pode ter sobrevivido. Mariana conta a Hector que JD voltou e quer que Carlota o conheça. Mariana diz que Hector pode continuar na vida de Carlota, mas ela merece conhecer o pai verdadeiro. Hector tenta manipular Mariana, Isabel e Óscar contra JD, aproveitando-se da teoria de Laura e pondo em causa a veracidade da perda de memória de JD. Mariana tem a certeza que JD não está a mentir e diz que se ele não voltar, ela vai atrás dele. Hector esconde a revolta como pode.

Recorde-se que Mariana já tinha tentado encontrar JD:

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

A Protegida
Hoje

A Protegida: Mónica beija JD, mas ele diz que não quer nada com ela

A Protegida
Ontem

A Protegida: Jorge faz uma proposta inesperada a Virgílio

A Protegida
Ontem

A Protegida: Clarice coloca os mafiosos 'na linha'

A Protegida
Ontem

Mariana assegura: «O Hector não é um brinquedo. Não o vou usar como remendo»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Mónica e Hector têm a conversa que faltava

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Agir é alvo de ofensas e deixa resposta que ninguém esperava

Ontem
1

«Ser-te-ei eternamente grato por tudo»: A homenagem de Tony Carreira a uma presença única e marcante na vida da filha Sara

seg, 15 dez
2

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

qui, 18 set
3

Tony Carreira completa 61 anos. Recorde alguns dos seus maiores sucessos!

30 dez 2024
4

Toda a gente anda a transformar as TV em lareiras para os jantares de Natal. E é tão fácil

Ontem
5

«Foi assustador»: Matilde Reymão vive momento de tensão que nunca irá esquecer

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Sammy arrisca tudo por Flor e ameaça relação com Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: JD confronta Mónica sobre a sua identidade. Ela tenta suicidar-se

A Protegida
Ontem

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
Ontem

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Ontem

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

«É um assunto de família»: Maria Botelho Moniz partilha momento especial com Pedro Bianchi Prata e o filho

Ontem

«Não foi uma decisão fácil»: Ator da TVI revela mudança radical na sua vida

Festa é Festa
Ontem

«Toda a gente contra mim»: Filha de atores famosos vítima de bullying

Ontem

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
Ontem

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Ontem

Agir é alvo de ofensas e deixa resposta que ninguém esperava

Ontem
Mais Fora do Ecrã