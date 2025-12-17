Exclusivo «A Protegida»: Mariana conta a Carlota e Laura que JD voltou. Mas, há mais

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) abraça a mãe a chorar e diz que encontrou José Diogo (Pedro Sousa). Laura não percebe porque motivo Mariana está a chorar e ela diz-lhe que ele perdeu a memória e não se lembra dela. Héctor (Christian Escuredo) fica desesperado por JD ter voltado, porque não sabe o que JD se lembra ou não e teme que se lembre do ataque.
Anita (Marina Mota) diz que aparentemente ele não se lembra de nada e que foram os tios que o encontraram. Laura (Alexandra Lencastre) já está a par do que aconteceu, mas acha a perda de memória muito conveniente. Mariana não acredita que JD estivesse a mentir, mas Laura diz que não seria a primeira vez. Mariana recusa-se a acreditar nisso e gostava que Carlota conhecesse o pai.
Mariana quer contar à filha que o pai voltou. Carlota brinca às cozinheiras. Mariana diz a Vanessa que pode ir e senta Carlota no colo para conversarem. Mariana conta à filha que o pai voltou e pergunta-lhe se gostava de o conhecer. Carlota diz que sim, mas pergunta também pelo pai Hector. Mariana fica desconfortável com aquele tema.
Hector está nervoso com o regresso de JD e diz que isto não podia acontecer. Lembra-se do momento em que atacou JD e não percebe como é que ele pode ter sobrevivido. Mariana conta a Hector que JD voltou e quer que Carlota o conheça. Mariana diz que Hector pode continuar na vida de Carlota, mas ela merece conhecer o pai verdadeiro. Hector tenta manipular Mariana, Isabel e Óscar contra JD, aproveitando-se da teoria de Laura e pondo em causa a veracidade da perda de memória de JD. Mariana tem a certeza que JD não está a mentir e diz que se ele não voltar, ela vai atrás dele. Hector esconde a revolta como pode.
Recorde-se que Mariana já tinha tentado encontrar JD: