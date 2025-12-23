Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) sai do restaurante e esboça um largo sorriso ao ver José Diogo (Pedro Sousa) sair da autocaravana, com a roulotte atrelada. Ele diz que ela merece provar o hambúrguer que ele criou para homenagear o restaurante, embora não se lembre, enquanto lhe conta mais sobre ele. Mariana começa a falar sobre a sua história e convida-o para entrar. Mariana mostra o restaurante a JD e ele diz-lhe que já lá esteve. Mariana pergunta-lhe se desmaiou e diz que foram uns amigos dela que o ajudaram.
JD tem a sensação de já ter estado ali e Mariana diz-lhe que já esteve muitas vezes e que foi ele que a ajudou a construir o restaurante de raiz. Mariana mostra o restaurante a JD e fala um pouco dele e da sua família. Depois apresenta-se como se nunca tivessem sido apresentados e JD fica confuso, mas gosta daquela versão mais leve de Mariana. Ela diz que não o vai pressionar e que vai tentar conhecê-lo de novo. As cozinheiras ficam todas contentes ao verem JD.
Mariana dá a provar o seu hambúrguer a JD e ele fica deliciado. Laura (Alexandra Lencastre) pergunta quem estacionou uma roulotte à porta do restaurante e JD diz que foi ele, mas já vai estacionar noutro sítio. Laura fica com o olhar preso em JD. Laura alerta Mariana para a possibilidade de JD estar a mentir. Mariana não acha que seja o caso e que apenas quer saber quem é. Mariana diz que sabe o que é crescer sem pai e gostava que a filha não passasse pelo mesmo. Mariana afirma que é a sua vida e que a mãe tem de a deixar vivê-la. Mariana leva JD à fábrica e conta-lhe que pertencia à sua família.
Margarida (Inês Herédia) e Sanjay (Mário Oliveira) ficam felizes por vê-lo. Margarida abraça-o e estranha que ele não se lembre de nada. Isabel vê JD com Mariana e fica feliz. Isabel pergunta a Mariana se o foi buscar e ela diz que veio de livre vontade. JD está a tentar assimilar que a fábrica também é dele. Isabel diz-lhe para não se preocupar, pois ela está a representá-lo. Mariana acha importante JD saber da fábrica, pois se Jorge e Clarice souberem que ele está sem memória, podem tentar aproveitar-se disso. JD não faz ideia de quem são Jorge e Clarice.
Mariana explica a JD que Jorge (Paulo Pires) e Clarice (Fernanda Serrano) são os seus pais adotivos e ele não percebe porque razão haviam de se aproveitar dele. Isabel e Mariana dizem-lhe que eles não são as pessoas mais honestas do mundo. JD fica a assimilar a informação, embora não lhe cause nenhum impacto.