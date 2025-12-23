A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 27min
Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD - TVI
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) sai do restaurante e esboça um largo sorriso ao ver José Diogo (Pedro Sousa) sair da autocaravana, com a roulotte atrelada. Ele diz que ela merece provar o hambúrguer que ele criou para homenagear o restaurante, embora não se lembre, enquanto lhe conta mais sobre ele. Mariana começa a falar sobre a sua história e convida-o para entrar. Mariana mostra o restaurante a JD e ele diz-lhe que já lá esteve. Mariana pergunta-lhe se desmaiou e diz que foram uns amigos dela que o ajudaram.

JD tem a sensação de já ter estado ali e Mariana diz-lhe que já esteve muitas vezes e que foi ele que a ajudou a construir o restaurante de raiz.  Mariana mostra o restaurante a JD e fala um pouco dele e da sua família. Depois apresenta-se como se nunca tivessem sido apresentados e JD fica confuso, mas gosta daquela versão mais leve de Mariana. Ela diz que não o vai pressionar e que vai tentar conhecê-lo de novo. As cozinheiras ficam todas contentes ao verem JD.

Mariana dá a provar o seu hambúrguer a JD e ele fica deliciado. Laura (Alexandra Lencastre) pergunta quem estacionou uma roulotte à porta do restaurante e JD diz que foi ele, mas já vai estacionar noutro sítio. Laura fica com o olhar preso em JD. Laura alerta Mariana para a possibilidade de JD estar a mentir. Mariana não acha que seja o caso e que apenas quer saber quem é. Mariana diz que sabe o que é crescer sem pai e gostava que a filha não passasse pelo mesmo. Mariana afirma que é a sua vida e que a mãe tem de a deixar vivê-la. Mariana leva JD à fábrica e conta-lhe que pertencia à sua família.

Margarida (Inês Herédia) e Sanjay (Mário Oliveira) ficam felizes por vê-lo. Margarida abraça-o e estranha que ele não se lembre de nada. Isabel vê JD com Mariana e fica feliz. Isabel pergunta a Mariana se o foi buscar e ela diz que veio de livre vontade. JD está a tentar assimilar que a fábrica também é dele. Isabel diz-lhe para não se preocupar, pois ela está a representá-lo. Mariana acha importante JD saber da fábrica, pois se Jorge e Clarice souberem que ele está sem memória, podem tentar aproveitar-se disso. JD não faz ideia de quem são Jorge e Clarice.

 Mariana explica a JD que Jorge (Paulo Pires) e Clarice (Fernanda Serrano) são os seus pais adotivos e ele não percebe porque razão haviam de se aproveitar dele. Isabel e Mariana dizem-lhe que eles não são as pessoas mais honestas do mundo. JD fica a assimilar a informação, embora não lhe cause nenhum impacto.

A Protegida

A Protegida: Mais pessoas descobrem que JD foi encontrado

A Protegida
Ontem

Virgílio confronta Aruna sobre gravidez: «Tu traíste-me!»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Aruna conta a Virgílio que está grávida… e nada poderia prever a resposta

A Protegida
Ontem

A Protegida: Clarice vive momentos de terror às mãos dos raptores

A Protegida
Ontem

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

A Protegida
Ontem

Festa de sonho: Filha de Fernanda Serrano celebra 18 anos com surpresa emocionante

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Exclusivo «A Protegida»: Hector conhece Bárbara e falsifica a identidade

A Protegida
sáb, 6 dez
1

Exclusivo «Terra Forte»: Flor está fora de perigo e de regresso a casa

Terra Forte
dom, 21 dez
2

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi conta a verdade a Jennifer, revelando-se

Terra Forte
seg, 8 dez
3

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
dom, 14 dez
4

Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho

Terra Forte
Ontem
5

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD

A Protegida
Hoje

Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho

Terra Forte
Ontem

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Cacau
Ontem

Festa de sonho: Filha de Fernanda Serrano celebra 18 anos com surpresa emocionante

A Protegida
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Armando descobre que Babi lhe anda a mentir?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

A Protegida
Ontem

Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho

Terra Forte
Ontem

«Tal nora tal sogra»: A dupla que está a fazer furor

Ontem

«Foi um dia duro»: Noivo de Maria Botelho Moniz é posto à prova

Ontem

Festa de sonho: Filha de Fernanda Serrano celebra 18 anos com surpresa emocionante

A Protegida
Ontem

«É tão bom ter este medo»: Ana Guiomar fala da mudança que precisava na vida profissional

Ontem
Mais Fora do Ecrã