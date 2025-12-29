A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Mariana descobre que Mónica namora com JD

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:14
Em «A Protegida», Héctor (Christian Escuredo) está furioso por José Diogo (Pedro Sousa) lhe estar a roubar o lugar. Liga a Mónica, a avisá-la de que JD está ali e diz-lhe para vir rápido.  

 JD estranha ver Mónica ali. Ela diz que foi ao Flores e descobriu onde era a casa. Mónica pergunta a JD se conheceu a filha e ele diz que apesar de não se lembrar dela, gostou muito de a ver e abraçar. Mónica pede a JD para não esquecer o que viveram nos últimos dois anos. Ele pergunta-lhe se sabia quem ele era.

 Mónica beija JD, quando Mariana aparece. Mariana (Matilde Reymão) fica chocada ao ver Mónica (Catarina Nifo) e ao perceber que ela é a namorada de JD.

