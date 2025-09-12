A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam

Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) emociona-se ao ver a neta vestida de branco e recorda-se do casamento de Laura com Carlos. Mariana (Matilde Reymão)  diz à avó que lhe vai fazer a vontade, mas não se esqueceu do que motivou aquele pedido e diz que a avó tem de ir ao médico. Laura já percebeu que Mariana se vai casar e pergunta se lhe ia esconder aquilo. Laura não aceita que Mariana case com José Diogo (Pedro Sousa) e diz que se Mariana não tivesse sido atacada, ele nunca teria voltado para as suas vidas. Mariana diz que sempre o amou e não houve um dia que não pensasse nele. Laura (Alexandra Lencastre) relembra-a do que ele fez, mas Mariana diz que ele não teve culpa de nada. Laura não concorda com o casamento e vai embora irritada. Laura não se conforma com o casamento de Mariana e pergunta a Benedita se sabia daquilo. Ela diz que sabe desde sempre, pois estavam destinados a estar juntos. Laura não consegue aceitar, por tudo o que JD já as fez passar. Benedita diz que toda a gente magoa alguém de quem gosta e Laura pensa em Jorge (Paulo Pires) e Óscar (Joaquim Horta).

JD vai ter com Mariana e fica deslumbrado. Ela diz que discutiu com a mãe e não queria casar-se contra a vontade dela. JD não se importa de esperar, desde que possa ter Mariana na sua vida todos os dias. Mariana mostra-lhe o anel de flores, que ele lhe deu em criança e JD pergunta-lhe se aceita. Mariana diz que sim e beijam-se.

Mariana e JD explicam a Benedita que um papel não é assim tão importante e que já têm Carlota, que é um elo muito mais forte do que qualquer casamento. Benedita acha que Laura vai acabar por perceber o que está certo e aceitar o casamento deles. Mariana não tem assim tanta certeza disso.

Mariana e JD estão prontos para casar. Benedita e Carlota estão com eles. Laura aparece com Óscar e faz JD prometer que nunca irá magoar Mariana. Laura entrega o seu véu de casamento a Mariana e ela emociona-se. Benedita diz à filha que fez a coisa certa. Óscar está muito feliz por ser o padrinho de casamento do sobrinho. Benedita fica confusa.

Jorge vê todos juntos na estufa, em ambiente de festa e fica furioso por não fazer parte daquilo.

O conservador dá início à cerimónia. JD e Mariana olham-se divertidos e apaixonados. Laura está séria. Óscar tem uma postura protetora e confiante. Benedita está muito feliz por poder presenciar o casamento. Mariana diz que não preparou os votos. JD diz que tem os dele decorados desde criança. Trocam alianças e todos se emocionam. Jorge observa-os, cheio de raiva por não ter feito parte e promete vingar-se. Mariana, JD, Laura e Benedita brindam. Benedita repara que eles não estão a usar as alianças e Mariana mostra-as num fio e diz que vão usar assim, enquanto for segredo. Laura diz que não podem casar sem bolo e resolvem fazer um bolo todos juntos.

Recorde o pedido de casamento: 

