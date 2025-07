Exclusivo «A Protegida»: Mariana é raptada

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) pede a Margarida (Inês Herédia) para chamar Virgílio (Diogo Morgado) e Isabel (Sara Barradas) para reunirem sobre o evento da entrega do prémio, mas Margarida diz-lhe que a reunião já está a decorrer, liderada por Laura (Alexandra Lencastre).

Laura diz que a homenagem a Mariana (Matilde Reymão) tem de ser alterada para algo mais alegre e com mais esperança, já que nos depoimentos parecia que ela já não ia voltar. Jorge interrompe e pergunta porque começaram a reunião sem ele. Laura pede para os deixarem a sós. Laura pede a Jorge para tirar uns dias de férias, pois não consegue lidar com ele ainda. Jorge diz que não fez nada de mal e que está a ser o bode expiatório, mas vai respeitar a vontade de Laura e fica à espera que ela mude de ideias. Laura quebra quando fica sozinha e liga a Teresa (Sandra Faleiro).

Mariana espera que não seja nada muito formal. Laura diz-lhe que vai ser uma coisa simples, em casa e que vai ajudá-la. Mariana lá se anima, até porque tem muito orgulho no seu projeto. Laura diz-lhe que vai correr tudo bem.

Virgílio entrega dinheiro a Hacker, que está acompanhada por um amigo corpulento. Virgílio diz que desta vez o trabalho é um pouco mais físico e por isso o dinheiro também é mais. Virgílio certifica-se de que a Hacker sabe onde encontrar Mariana.

Laura e Virgílio recebem Ângela, a responsável pela entrega do prémio. Laura pergunta por Isabel e Virgílio diz-lhe que não pode vir.

Jorge surge pronto para a entrega do prémio e fala com Ângela. Laura faz sinal a Jorge para falarem a sós e relembra-o do que lhe pediu. Jorge diz que não podia faltar à entrega do prémio, pois fez parte da organização do evento. Virgílio chama Jorge para falarem. Virgílio pede a Jorge para se conter, pois, o plano está a andar. Jorge sabe e por isso é que também está ali, para o verem e ninguém o poder acusar de nada. Virgílio recebe uma mensagem da Hacker a dizer que já chegaram ao local.

Laura comenta com Benedita (Maria do Céu Guerra) que Jorge resolveu aparecer, quando ela lhe tinha pedido para se manter afastado. Jorge pica Virgílio, mas ele não se deixa abalar, porque está convencido de que o seu plano vai correr bem.

Mariana está pronta para ir para o evento, mas uma funcionária diz-lhe que há uma cliente que quer falar com ela. Mariana e Hector saem do restaurante e entram no carro de Hector. Andam uns metros, mas são intercetados por outro carro. Hacker e o amigo, encapuzados, saem do carro e arrancam Mariana do carro de Hector. Este leva um murro e fica desmaiado. Hacker e o amigo levam Mariana no carro deles.

Ângela pergunta se está tudo bem e diz que está a ficar sem tempo. Virgílio recebe uma mensagem da Hacker e mostra a Jorge que já têm Mariana. Festejam discretamente. Sanjay diz que Ângela está a ficar sem tempo e Laura decide ligar a Mariana para saber o que se passa. Virgílio pergunta se Mariana está a chegar e Laura diz que ela não atendeu. Laura liga para o restaurante e dizem-lhe que Mariana saiu com Hector. Laura estranha que ainda não tenham chegado, mas diz a todos que ela está a caminho. Virgílio disfarça a tensão.

Virgílio vai ter com Jorge e diz-lhe que Laura ligou para o restaurante e lhe disseram que ela saiu com Hector. Jorge pergunta onde está Hector, mas Virgílio também não sabe. Jorge diz-lhe para perguntar à amiga, mas Virgílio acha melhor não levantarem ondas para já. Hector acorda e pergunta por Mariana.

O casal que o encontrou pergunta se quer que chamem uma ambulância, mas Hector diz que não e só quer saber onde está Mariana. Hector liga a Laura e conta-lhe que foi agredido e que Mariana foi levada. Laura fica em choque e Benedita percebe que algo de grave se passou.

Recorde-se que desde o início da história que Virgílio tem um plano contra a própria sobrinha: