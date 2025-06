Exclusivo «A Protegida»: Mariana está de regresso, mas traz uma notícia horrível

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) conta a Hector (Christian Escuredo) que discutiu com a mãe, por ela ser a favor da libertação de José Diogo (Pedro Sousa), pois acha que ele devia apodrecer na cadeia, já que só pode ter dito coisas muito graves a Mariana, para ela ter fugido e ter perdido o controlo do carro. Hector finge não saber o motivo e concorda com Laura. Esta diz que se vir JD é capaz de cometer uma desgraça.

Margarida (Inês Herédia) , Paz (Aline Neves) e Rui (Daniel Viana) almoçam. Rui e Margarida estão maravilhados com a comida. Paz mal toca na comida e Margarida fica preocupada.

Mariana (Matilde Reymão) entra no restaurante e observa tudo. A chefe de sala fica espantada ao vê-la. Mariana dirige-se para o interior. Mariana entra no restaurante e aprecia os clientes a comerem com satisfação. Paz vê Mariana e corre para ela. Rui e Margarida ficam pasmados ao ver Mariana. Margarida começa a chamar por Laura.

Hector continua ali com Laura quando começam a ouvir Margarida a chamar por Laura. Ficam intrigados e dirigem-se para o salão.

Laura e Hector entram no salão e ficam estupefactos ao verem Mariana. Laura corre a abraçar a filha. Hector olha para ela com amor e saudade. Margarida pede uma salava de palmas para Mariana e todos se emocionam. Laura pergunta pelo bebé e Mariana diz que o perdeu. Laura está muito feliz por ter a filha de volta e diz que pode ter mais bebés, mas Mariana garante que não terá mais. Laura leva Mariana até à cozinha e ficam todas entusiasmadas com o regresso dela. Todos querem saber o que aconteceu e porque Mariana não deu notícias. Mariana diz que precisou de se isolar.

Recorde o acidente de Mariana: