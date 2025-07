Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) agradece o empenho de todas enquanto esteve fora e diz que foi graças a elas que o restaurante continuou a ser um sucesso.

Mariana diz que trouxe novidades da culinária da África do Sul, que gostava de partilhar com elas. Mariana ensina uma nova receita às cozinheiras, que aprendeu na África do Sul.

Recorde-se que este restaurante tinha aberto, pouco tempo antes, da chef desaparecer: