Exclusivo «A Protegida»: Mariana recebe um prémio. Eis o motivo

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) pergunta a Hector (Christian Escuredo) onde estava quando Mariana (Matilde Reymão) precisou de ajuda. Hector não gosta e pergunta-lhe o que está a insinuar. Laura (Alexandra Lencastre) diz que JD já causou mal suficiente e manda-o embora. Benedita (Maria do Céu Guerra) defende JD e discute com Laura. JD não quer que discutam por sua causa. Hector pergunta a Mariana se está bem para receber o prémio e ela diz que sim.

Laura recebe Manuela, a sua amiga que trabalha na Delta. Manuela agradece o convite e Laura diz que a Vilalobos se espelha muito na empresa que Manuela representa.

Mariana recebe o prémio, mas decide partilhar o momento com a representante das produtoras de café e faz uma videochamada, para que ela assista à entrega do prémio também. Mariana dá os parabéns a Suelly e diz que o prémio é de todas. Todos aplaudem Mariana, orgulhosos. A produtora emociona-se com a entrega do prémio e agradece a Mariana por tudo o que fez pela sua comunidade.

Recorde-se que Mariana tem estado desaparecida: