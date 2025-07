Exclusivo «A Protegida»: Mariana reencontra a filha

Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) entrega uns documentos a Mariana (Matilde Reymão).e pergunta-lhe como está a ser o regresso e como foi voltar a ver José Diogo (Pedro Sousa). Mariana prefere não falar disso e pergunta a Margarida se tem estado com Gina (Paula Neves) e a bebé dela. Margarida diz que não, pois está mais focada em Paz (Aline Neves). Margarida diz que combinou com Gina encontrarem-se logo lá em casa, para os miúdos estarem juntos

Mariana pergunta se se pode juntar, assim aproveitava e também via Paz. Margarida acha ótima ideia. Mariana mata saudades de Paz e trouxe uma comida especial para ela experimentar.

A campainha toca e Paz vai abrir. Mariana olha ansiosa para a porta, pois sabe que Gina vai chegar com a sua filha. Mariana fica com os olhos marejados ao ver a filha, mas tem de se controlar. Mariana mantém-se longe da filha e pergunta a Gina como tem sido cuidar da bebé. Gina diz que está a ser mais difícil do que tinha imaginado, pois Nuno não aceita e saiu de casa. Gina conta que JD é que tem ajudado bastante. Mariana fica nervosa.

Paz faz os trabalhos de casa de Leandro e dá-lhe um beijo na boca. Ele fica surpreendido, pois achava que ela estava chateada com ele. Paz pede-lhe desculpa pela forma como o tratou quando foi embora. Paz sangra do nariz e Leandro dá-lhe um lenço.

Gina sabe que Mariana está magoada com JD, mas ele é seu amigo há muito tempo e está a ajudá-la muito com a bebé. Mariana mal se consegue controlar e acusa-o de ser mentiroso e violento. Gina não concorda e defende JD.

Leandro (Dinis Lima) grita por ajuda e vão todas a correr ver o que se passa. Paz tem o lenço encharcado em sangue. Margarida diz que têm de ir já para o hospital. Gina prontifica-se para as levar. Mariana diz que pode ficar a tomar conta da bebé.