Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Gina ser a mãe de Carlota

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:07
Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Gina ser a mãe de Carlota - TVI
Em «A Protegida», a campainha toca, mas não está ninguém para abrir a porta. Mariana (Matilde Reymão) chama por Gina (Paula Neves), mas não obtém resposta. Gina chega a casa com a bebé e Mariana aparece logo atrás. Mariana diz que estava ali há imenso tempo e pergunta-lhe onde foi. Gina estranha as perguntas e pergunta a Mariana se está tudo bem. Ela não aguenta mais e revela que é a mãe da bebé. Gina fica em choque.  

Mariana mostra as mensagens que tem trocado com Gina e explica-lhe os motivos para ter deixado a bebé ali, mas não aguenta mais estar longe da filha e quer levá-la. Gina diz que as coisas não são assim. Há uma tensão entre as duas.  

Mariana quer levar a filha e refere que escreveu no bilhete que a vinha buscar quando pudesse. Gina diz que não sabia quem era a mãe e os motivos dela e não acha bem que Mariana tenha escondido a filha de José Diogo (Pedro Sousa), pois ele ia ser um pai maravilhoso. Mariana insiste que é a mãe e que vai levar a bebé. Gina acha melhor Mariana voltar amanhã. Mariana chega para levar a filha, mas Gina diz que esteve a pensar melhor e só a deixa levar a bebé, depois de Mariana dizer a JD que é o pai dela. Mariana fica tensa.

Mariana está a ficar nervosa com a atitude de Gina e diz que não lhe compete a ela decidir o que fazer com a sua vida. Gina diz que lhe confiou a filha e tratou bem dela, por isso também tem uma palavra a dizer sobre a vida da bebé e o pai merece saber que tem uma filha. Mariana quer levar a bebé, mas Gina não deixa e quer ir falar com JD.  Mariana pede a Gina para não contar nada a JD e explica os seus motivos. Gina diz que isso é entre ela e ele e que nada tem a ver com a bebé. A bebé tem uma mãe e um pai e merece ter os dois na sua vida. Mariana diz que já está arrependida de ter deixado a bebé com Gina, mas ela sabe que não e que Mariana sabe que ela tem razão.

Recorde-se que JD tem estado fascinado com a bebé:

