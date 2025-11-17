Exclusivo «A Protegida»: Mariana segue uma nova pista e vai em busca de JD

Em «A Protegida», a surfista que já vimos antes e o namorado vêm jantar ao Flores. A surfista sorri ao ouvir o nome do restaurante e diz que lhe é familiar. Diana diz que é natural, pois são muito premiados. Mariana (Matilde Reymão) apresenta-se, simpática, e encaminha os clientes para o salão. A surfista diz que há uma roulotte na praia onde costuma ir, que vende um hambúrguer chamado flores. Mariana estranha a coincidência.
A surfista diz que o rapaz gostou da sua mota e Mariana pergunta-lhe como se chama. A surfista diz-lhe que se chama Rodrigo e Mariana fica tensa. Mariana pergunta onde é a praia. Mariana acaba de se arranjar, enquanto conta à mãe as informações que teve e que a podem levar até JD. Laura (Alexandra Lencastre) acha que podem ser só coincidências e também não percebe o que Mariana ainda quer com José Diogo (Pedro Sousa). Mariana diz que precisa de ter uma conversa com ele, mas não sabe como vai reagir quando o vir. Laura quer ir com Mariana, mas ela prefere ir sozinha. Hector (Christian Escuredo) ouve parte da conversa e pergunta com quem é que Mariana se vai encontrar. Ela disfarça e diz que é um amigo da faculdade.
Hector reparou que Mariana voltou a usar a aliança e pergunta a Laura se ela se vai encontrar com JD. Laura acha que não deve ser ela a responder a isso. Hector insiste em saber onde Mariana foi e se sabe onde JD está. Laura diz-lhe que ela não sabe de nada, mas percebeu que Hector ainda não esqueceu Mariana, pois viu a foto de JD rasgada no lixo. Hector acha que JD não faz bem a Mariana. Laura até concorda, mas tem de ser Mariana a decidir isso e JD vai ser sempre o pai de Carlota.
Recorde-se que a Mariana tinha mandado JD embora: