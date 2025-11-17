A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Mariana segue uma nova pista e vai em busca de JD

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 4min
Exclusivo «A Protegida»: Mariana segue uma nova pista e vai em busca de JD - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», a surfista que já vimos antes e o namorado vêm jantar ao Flores. A surfista sorri ao ouvir o nome do restaurante e diz que lhe é familiar. Diana diz que é natural, pois são muito premiados. Mariana (Matilde Reymão) apresenta-se, simpática, e encaminha os clientes para o salão. A surfista diz que há uma roulotte na praia onde costuma ir, que vende um hambúrguer chamado flores. Mariana estranha a coincidência.

A surfista diz que o rapaz gostou da sua mota e Mariana pergunta-lhe como se chama. A surfista diz-lhe que se chama Rodrigo e Mariana fica tensa. Mariana pergunta onde é a praia. Mariana acaba de se arranjar, enquanto conta à mãe as informações que teve e que a podem levar até JD. Laura (Alexandra Lencastre) acha que podem ser só coincidências e também não percebe o que Mariana ainda quer com José Diogo (Pedro Sousa). Mariana diz que precisa de ter uma conversa com ele, mas não sabe como vai reagir quando o vir. Laura quer ir com Mariana, mas ela prefere ir sozinha. Hector (Christian Escuredo) ouve parte da conversa e pergunta com quem é que Mariana se vai encontrar. Ela disfarça e diz que é um amigo da faculdade.

Hector reparou que Mariana voltou a usar a aliança e pergunta a Laura se ela se vai encontrar com JD. Laura acha que não deve ser ela a responder a isso. Hector insiste em saber onde Mariana foi e se sabe onde JD está. Laura diz-lhe que ela não sabe de nada, mas percebeu que Hector ainda não esqueceu Mariana, pois viu a foto de JD rasgada no lixo. Hector acha que JD não faz bem a Mariana. Laura até concorda, mas tem de ser Mariana a decidir isso e JD vai ser sempre o pai de Carlota.

Recorde-se que a Mariana tinha mandado JD embora:

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Hector mata JD?

A Protegida
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Aruna está grávida de Virgílio

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: É o julgamento de Óscar e Laura faz de tudo para o tramar

A Protegida
sáb, 15 nov

Margarida dá uma lição a Mariana: «Há mentiras que valem a pena»

A Protegida
sex, 14 nov

Jorge é duro com Laura: «Se soubesses o frete que fazia todas as noites para me deitar contigo»

A Protegida
sex, 14 nov

A Protegida: Sanjay salvou a vida a paz

A Protegida
sex, 14 nov
Mais A Protegida

Mais Vistos

Carne estufada ou guisada rija? Descubra o truque infalível para a deixar tenra e saborosa

qua, 12 nov
1

Este erro ao lavar roupa pode danificar a máquina e estragar as peças

Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima confessa ciúmes de Sammy e implora perdão a Flor

Terra Forte
ter, 11 nov
3

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
4

Exclusivo «A Protegida»: Tragédia! JD desaparece e Hector reescreve a carta de despedida

A Protegida
ter, 11 nov
5

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

qua, 12 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Aruna está grávida de Virgílio

A Protegida
Ontem

A novela «Cacau» pode estar de volta com uma 2ª temporada? Matilde Reymão responde

Cacau
Ontem

Atriz conhecida da TVI fala abertamente sobre saúde mental e fez revelações: «Um caminho longo»

Ontem

Vanessa Martins fala abertamemte sobre procedimento estético que mudou completamente o seu rosto

sáb, 15 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Se te fizessem esse convite…»: Matilde Reymão dá finalmente a resposta que todos os portugueses queriam ouvir

Cacau
Hoje

Atriz conhecida da TVI fala abertamente sobre saúde mental e fez revelações: «Um caminho longo»

Ontem

A novela «Cacau» pode estar de volta com uma 2ª temporada? Matilde Reymão responde

Cacau
Ontem

Vanessa Martins fala abertamemte sobre procedimento estético que mudou completamente o seu rosto

sáb, 15 nov

«Estou em modo sobrevivência»: Vanessa Martins vive pesadelo noturno

sex, 14 nov

Casa de luxo de Mickael Carreira e Laura Figueiredo é inundada pela Depressão Cláudia

sex, 14 nov
Mais Fora do Ecrã