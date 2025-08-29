Exclusivo «A Protegida»: Mariana teme o pior pela filha e pede ajuda a JD

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) dorme junto ao berço de Carlota com a mão dentro do mesmo. Ouve-se ruído branco vindo da câmara de vigilância. Mariana continua a dormir junto ao berço. O som de ruído branco dá lugar à música sombria que já ouvimos antes e ouvem-se passos a aproximar-se do berço. Mariana remexe-se e os passos estacam. Os passos voltam a aproximar-se e Mariana já não se mexe mais. Mariana levanta-se e aproxima-se da câmara de onde continua a sair a música. Mariana desliga a câmara e vê qualquer coisa ali pousada que nós não vemos. Mariana assusta-se, pega na filha e sai dali a correr. Mariana mostra a Hector (Christian Escuredo) e Laura (Alexandra Lencastre) uma foto polaroid de Carlota a dormir no berço e com a inscrição "Tão bonita a dormir". Laura e Hector também ficam em choque. Mariana está apavorada com a foto e a música. Já não tem dúvidas de que alguém quer fazer mal a Carlota. Laura e Hector também estão muito assustados.
JD (Pedro Sousa) vai ter com Mariana ao restaurante, depois dela lhe ter ligado a pedir-lhe para ir ter com ela. JD ficou surpreendido com o telefonema e também preocupado. Mariana conta-lhe o que aconteceu ontem e pede-lhe para ser o guarda-costas de Carlota. JD fica muito preocupado com o que Mariana lhe conta. Ela dá-lhe permissão para ver a filha quando quiser e também a pode levar para passear. JD fica muito agradecido e pergunta se pode ficar com ela já, pois tem o dia de folga. Mariana entrega as coisas de Carlota a JD e faz-lhe algumas recomendações. JD agradece e aproveita o momento para dizer o que sente quando está com Mariana e pergunta-lhe se sente o mesmo quando está com Hector. Mariana foge à pergunta e diz que tem muito trabalho.
Recorde que Carlota tem desempenhado um papel essencial na reaproximação de JD e Mariana: