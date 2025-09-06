A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Mariana toma uma decisão, que deixa Hector em lágrimas

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) vai ter com Hector (Christian Escuredo) e ele fica surpreso por vê-la. Mariana conta-lhe que José Diogo (Pedro Sousa) descobriu que o namoro deles é falso e por isso não faz sentido continuarem com aquela farsa. Hector diz que pode ser bluff, mas Mariana sabe que não e não tem o direito de prender Hector, impedindo-o de conhecer alguém que goste mesmo dele.

Mariana encontra Anita (Marina Mota) e conta-lhe que decidiu acabar com o falso namoro. Mariana revela que JD conversou com ela e que percebeu que não estava a agir corretamente. Mariana pede desculpa a Anita por tê-la preocupado com aquela situação. Mariana diz que Hector até reagiu bem, mas Anita não acredita.

Anita vai ver como está Hector e encontra-o a chorar copiosamente. Hector corre para os braços da mãe e diz que não aguenta ficar longe de Mariana. Anita conforta o filho como pode. Anita continua a reconfortar Hector, que se sente devastado com o fim do namoro falso com Mariana. Anita diz-lhe que aquilo não era nada e que Hector tem de aceitar que ela é apaixonada por JD. Hector recusa-se a aceitar isso e tinha esperança que Mariana se apaixonasse por ele. Hector pede à mãe para ficar ali até ele adormecer.

Recorde-se como é que isto começou:

